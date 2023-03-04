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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 16:10 | Обновлено 04 марта 2023, 17:49
308
0

БАБЕНКО: «Если хотим чего-то добиться – должны реализовывать свои моменты»

Хавбек «Днепра-1» Руслан Бабенко прокомментировал поединок с «Александрией» (2:2)

04 марта 2023, 16:10 | Обновлено 04 марта 2023, 17:49
308
0
БАБЕНКО: «Если хотим чего-то добиться – должны реализовывать свои моменты»
СК Днепр-1. Руслан Бабенко (№18)

«Днепр-1» упустил победу в Александрии, пропустив от хозяев в концовке поединка.

«Очень тяжелая игра получилась. Поле повлияло на то, какой мы показывали футбол. Мы отталкивались от нашей игры, пытались прессинговать в стартовые 30 минут, что очень хорошо у нас получалось. В целом, мы создали много моментов, однако мы могли как победить, так Фортуна могла вообще быть и не на нашей стороне.

На мой взгляд, если мы стремимся что-о выиграть в этом сезоне, то мы просто обязаны реализовывать подобные моменты, которые у нас были в этом матче», - сказал Бабенко.

После 15 сыгранных матчей в активе «Днепра-1» 36 очков. Днепряне на три очка опережают «Шахтер», однако у горняков еще игра в запасе.

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Источник СК Днепр-1
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