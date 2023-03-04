Мудрик – в запасе, кто заменил Силву? Составы на матч АПЛ Челси – Лидс

В субботу, 4 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом».

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Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 17:00 по Киеву.

Тренеры определили стартовые составы:

Челси: Кепа – Бадиашиль, Кулибали, Фофана – Лофтус-Чик, Ковачич, Фернандес, Чилвелл – Стерлинг, Фелиш, Хаверц

Лидс: Мелье – Айлинг, Фирпо, Кох, Вёбер – Ааронсон, Саммервилл, Гаррисон, Адамс, МакКенни – Рюттер