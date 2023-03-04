Мудрик – в запасе, кто заменил Силву? Составы на матч АПЛ Челси – Лидс
Поединок начнется 4 марта в 17:00 по Киеву
В субботу, 4 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.
Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 17:00 по Киеву.
Тренеры определили стартовые составы:
Челси: Кепа – Бадиашиль, Кулибали, Фофана – Лофтус-Чик, Ковачич, Фернандес, Чилвелл – Стерлинг, Фелиш, Хаверц
Лидс: Мелье – Айлинг, Фирпо, Кох, Вёбер – Ааронсон, Саммервилл, Гаррисон, Адамс, МакКенни – Рюттер
Your Chelsea today! 🙌@ParimatchGlobal | #CheLee pic.twitter.com/wKpG5SmigY— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 4, 2023
📋 Your Starting XI to face Chelsea... pic.twitter.com/l3wEHtW2xd— Leeds United (@LUFC) March 4, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Центральный матч тура завершился четырьмя забитыми мячами
Дебют получился неудачным
Клоуны)