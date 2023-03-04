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  4. Мудрик – в запасе, кто заменил Силву? Составы на матч АПЛ Челси – Лидс
Англия
04 марта 2023, 16:16 | Обновлено 04 марта 2023, 17:26
1765
6

Мудрик – в запасе, кто заменил Силву? Составы на матч АПЛ Челси – Лидс

Поединок начнется 4 марта в 17:00 по Киеву

04 марта 2023, 16:16 | Обновлено 04 марта 2023, 17:26
1765
6
Мудрик – в запасе, кто заменил Силву? Составы на матч АПЛ Челси – Лидс
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 17:00 по Киеву.

Тренеры определили стартовые составы:

Челси: Кепа – Бадиашиль, Кулибали, Фофана – Лофтус-Чик, Ковачич, Фернандес, Чилвелл – Стерлинг, Фелиш, Хаверц

Лидс: Мелье – Айлинг, Фирпо, Кох, Вёбер – Ааронсон, Саммервилл, Гаррисон, Адамс, МакКенни – Рюттер

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Челси Лидс Челси - Лидс стартовые составы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Тиаго Силва
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Mr Voevudskiy
Если и с таким соперником держать Мишаню на лавке, то на кой ляд было его вообще покупать!? 
Клоуны)
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+2
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avk2307
А Цыганков тем временем еще один голевой пас в свой актив записал
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0
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Tatiana Tam
Вєчна запасной, вєчна....
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0
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