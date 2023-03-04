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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 14:32 |
243
1

Беседин мог перейти в клуб из Азербайджана

«Нефтчи» был близок к подписанию форварда «Динамо»

04 марта 2023, 14:32 |
243
1
Беседин мог перейти в клуб из Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

В конце января «Динамо» Киев отдало своего форварда Артема Беседина в аренду в кипрскую «Омонию». Однако интерес к форварду сборной Украины проявляли еще два клуба.

По информации азербайджанских СМИ, к подписанию Беседина был близок 9-кратный чемпион страны, «Нефтчи» из Баку. Но в итоге стороны договориться не смогли. Также интерес к Беседин проявлял еще один азербайджанский клуб – агдамский «Карабах».

Беседин провел уже 5 матчей в составе «Карабаха» и отличился 1 ассистом.

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Артем Беседин Динамо Киев Омония Карабах Агдам Нефтчи Баку
Источник Azerisport.com
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Serhii P.
Коли він встиг провести 5 матчів в складі "Карабаха" ?? Чи я щось пропустив ))
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