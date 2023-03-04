Украина. Премьер лига04 марта 2023, 14:32 |
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Беседин мог перейти в клуб из Азербайджана
«Нефтчи» был близок к подписанию форварда «Динамо»
04 марта 2023, 14:32 |
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В конце января «Динамо» Киев отдало своего форварда Артема Беседина в аренду в кипрскую «Омонию». Однако интерес к форварду сборной Украины проявляли еще два клуба.
По информации азербайджанских СМИ, к подписанию Беседина был близок 9-кратный чемпион страны, «Нефтчи» из Баку. Но в итоге стороны договориться не смогли. Также интерес к Беседин проявлял еще один азербайджанский клуб – агдамский «Карабах».
Беседин провел уже 5 матчей в составе «Карабаха» и отличился 1 ассистом.
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Комментарии 1
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Коли він встиг провести 5 матчів в складі "Карабаха" ?? Чи я щось пропустив ))
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