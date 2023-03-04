Беседин мог перейти в клуб из Азербайджана

В конце января «Динамо» Киев отдало своего форварда Артема Беседина в аренду в кипрскую «Омонию». Однако интерес к форварду сборной Украины проявляли еще два клуба.

По информации азербайджанских СМИ, к подписанию Беседина был близок 9-кратный чемпион страны, «Нефтчи» из Баку. Но в итоге стороны договориться не смогли. Также интерес к Беседин проявлял еще один азербайджанский клуб – агдамский «Карабах».

Беседин провел уже 5 матчей в составе «Карабаха» и отличился 1 ассистом.