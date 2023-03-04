Украина. Первая лига04 марта 2023, 11:48 | Обновлено 04 марта 2023, 11:49
374
0
Иван БОБКО: «Карпаты хотят вернуться в УПЛ»
Хавбек – об амбициях своей новой команды
04 марта 2023, 11:48 | Обновлено 04 марта 2023, 11:49
374
0
Полузащитник Иван Бобко, который и в январе перешел из «Черноморца» в «Карпаты», рассказал об амбициях львовского клуба:
«Очень амбициозная команда, клуб хочет вернуться в украинскую Премьер-лигу, достигать серьезных целей и задач. Мотивация зашкаливает, мы с нетерпением ждем начала чемпионата.
Хочется отдать все свои силы, чтобы помочь команде выйти в УПЛ. Со всеми ребятами общаюсь нормально, адаптацию прошел удачно. У нас хороший коллектив, и я рад оказаться в «Карпатах».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 03 марта 2023, 16:11 0
Враг пытается окружить Бахмут
Футбол | 04 марта 2023, 10:53 0
Игра начнется в 12:00 по киевскому времени
Футбол | 04.03.2023, 09:21
Футбол | 03.03.2023, 18:08
Футбол | 03.03.2023, 13:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.03.2023, 12:39 14
02.03.2023, 13:06 20
02.03.2023, 17:10
02.03.2023, 16:27 4
Другие виды
02.03.2023, 11:25
02.03.2023, 15:50 3
03.03.2023, 05:23 2