Иван БОБКО: «Карпаты хотят вернуться в УПЛ»

Полузащитник Иван Бобко, который и в январе перешел из «Черноморца» в «Карпаты», рассказал об амбициях львовского клуба:

«Очень амбициозная команда, клуб хочет вернуться в украинскую Премьер-лигу, достигать серьезных целей и задач. Мотивация зашкаливает, мы с нетерпением ждем начала чемпионата.

Хочется отдать все свои силы, чтобы помочь команде выйти в УПЛ. Со всеми ребятами общаюсь нормально, адаптацию прошел удачно. У нас хороший коллектив, и я рад оказаться в «Карпатах».