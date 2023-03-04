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  4. Иван БОБКО: «Карпаты хотят вернуться в УПЛ»
Украина. Первая лига
04 марта 2023, 11:48 | Обновлено 04 марта 2023, 11:49
374
0

Иван БОБКО: «Карпаты хотят вернуться в УПЛ»

Хавбек – об амбициях своей новой команды

04 марта 2023, 11:48 | Обновлено 04 марта 2023, 11:49
374
0
Иван БОБКО: «Карпаты хотят вернуться в УПЛ»
ФК Карпаты Львов. Иван Бобко

Полузащитник Иван Бобко, который и в январе перешел из «Черноморца» в «Карпаты», рассказал об амбициях львовского клуба:

«Очень амбициозная команда, клуб хочет вернуться в украинскую Премьер-лигу, достигать серьезных целей и задач. Мотивация зашкаливает, мы с нетерпением ждем начала чемпионата.

Хочется отдать все свои силы, чтобы помочь команде выйти в УПЛ. Со всеми ребятами общаюсь нормально, адаптацию прошел удачно. У нас хороший коллектив, и я рад оказаться в «Карпатах».

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Иван Бобко Карпаты Львов
Источник ФК Карпаты Львов
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