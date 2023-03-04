Шанс для Костюк. Стали известны все полуфиналистки на турнире в Остине
Марта впервые может выйти в финал турнира WTA
В пятницу состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).
Украинка Марта Костюк в двух сетах обыграла немку Анну-Лену Фридзам и в пятый раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. Ранее украинка на такой стадии еще не выигрывала (три поражение и одно снятие до матча). Любопытно, что Костюк сейчас является самой высокорейтинговой теннисисткой, которая еще не выходила в финал турниров WTA.
Соперницей украинки в полуфинале станет финалистка АО 2021 Даниэль Коллинс.
Остин. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Варвара Грачева – Слоан Стивенс [5] – 7:6(4), 6:3
Кэти Волынец – Пейтон Стернс – 7:5, 6:3
Нижняя часть сетки
Даниэль Коллинс [4] – Анна Калинская – 3:6, 6:2, 6:1
Марта Костюк [8] – Анна-Лена Фридзам – 7:6(6), 6:2
Остин. Пары 1/2 финала
Варвара Грачева – Кэти Волынец
Даниэль Коллинс [4] – Марта Костюк [8]
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Може Марта виграти у Коллінз? Легко. Виграє? Навряд чи, але тут вже не буде політичного забарвлення.
От за другий півфінал спокійніш. Наша американська Катя з американською методичністю робить з кацапками те, що американці зробили в Сирії з вагнерівцями.
Данієла на богато небеспечнійше ніж попередня суперниця Марти,Фрізман!
В ней гарна як подача так і сама вона,що не скажешь з приводу падачі Марти!
Начеп то у Костюк е зріст,але стільки двойних помилок це занатто,треба з цим щось робити!
Побачимо як підуть справи у Марти,як що усе буде добре то це чудовий шанс на решті виграти турнір!