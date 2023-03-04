Шанс для Костюк. Стали известны все полуфиналистки на турнире в Остине

В пятницу состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

Украинка Марта Костюк в двух сетах обыграла немку Анну-Лену Фридзам и в пятый раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. Ранее украинка на такой стадии еще не выигрывала (три поражение и одно снятие до матча). Любопытно, что Костюк сейчас является самой высокорейтинговой теннисисткой, которая еще не выходила в финал турниров WTA.

Соперницей украинки в полуфинале станет финалистка АО 2021 Даниэль Коллинс.

Остин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Варвара Грачева – Слоан Стивенс [5] – 7:6(4), 6:3

Кэти Волынец – Пейтон Стернс – 7:5, 6:3

Нижняя часть сетки

Даниэль Коллинс [4] – Анна Калинская – 3:6, 6:2, 6:1

Марта Костюк [8] – Анна-Лена Фридзам – 7:6(6), 6:2

Остин. Пары 1/2 финала

Варвара Грачева – Кэти Волынец

Даниэль Коллинс [4] – Марта Костюк [8]