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WTA
04 марта 2023, 11:23 |
1105
2

Шанс для Костюк. Стали известны все полуфиналистки на турнире в Остине

Марта впервые может выйти в финал турнира WTA

04 марта 2023, 11:23 |
1105
2
Шанс для Костюк. Стали известны все полуфиналистки на турнире в Остине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В пятницу состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

Украинка Марта Костюк в двух сетах обыграла немку Анну-Лену Фридзам и в пятый раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. Ранее украинка на такой стадии еще не выигрывала (три поражение и одно снятие до матча). Любопытно, что Костюк сейчас является самой высокорейтинговой теннисисткой, которая еще не выходила в финал турниров WTA.

Соперницей украинки в полуфинале станет финалистка АО 2021 Даниэль Коллинс.

Остин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Варвара Грачева – Слоан Стивенс [5] – 7:6(4), 6:3
Кэти Волынец – Пейтон Стернс – 7:5, 6:3

Нижняя часть сетки

Даниэль Коллинс [4] – Анна Калинская – 3:6, 6:2, 6:1
Марта Костюк [8] – Анна-Лена Фридзам – 7:6(6), 6:2

Остин. Пары 1/2 финала

Варвара Грачева – Кэти Волынец
Даниэль Коллинс [4] – Марта Костюк [8]

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Слоан Стивенс Анна-Лена Фридзам Марта Костюк Анна Калинская Даниэль Коллинс Кэти Волынец Варвара Грачева WTA Остин Пейтон Стернс
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Звісно, Колінс краще, ніж Калинська. Інакше Марта реагувала б як бик на червону ганчірку, в голові було б #рукунепотиснушоу з відповідними наслідками. А так ситуація звичайна. 
Може Марта виграти у Коллінз? Легко. Виграє? Навряд чи, але тут вже не буде політичного забарвлення.
От за другий півфінал спокійніш. Наша американська Катя з американською методичністю робить з кацапками те, що американці зробили в Сирії з вагнерівцями.
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+3
romeoboss
Наша красуня Мартушка зиграе з красунею з Штатів Данієлою Колінз!
Данієла на богато небеспечнійше ніж попередня суперниця Марти,Фрізман!
В ней гарна як подача так і сама вона,що не скажешь з приводу падачі Марти!
Начеп то у Костюк е зріст,але стільки двойних помилок це занатто,треба з цим щось робити!
Побачимо як підуть справи у Марти,як що усе буде добре то це чудовий шанс на решті  виграти турнір!
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