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  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Победу посвящаем нашим воинам, нашим ВСУ»
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 10:17 | Обновлено 04 марта 2023, 10:34
264
0

Виталий ВЕРНИДУБ: «Победу посвящаем нашим воинам, нашим ВСУ»

Защитник «Кривбасса» – о матче с «Колосом»

04 марта 2023, 10:17 | Обновлено 04 марта 2023, 10:34
264
0
Виталий ВЕРНИДУБ: «Победу посвящаем нашим воинам, нашим ВСУ»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Виталий Вернидуб

Защитник криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб поделился эмоциями от победы над «Колосом» (1:0) в матче 16-го тура УПЛ, в котором он стал автором победного гола.

– Действительно, очень важная победа. Потому что был большой перерыв в чемпионате: мы долго готовились к возобновлению УПЛ и этому поединку. Поздравляю нашу команду. Ребята сыграли как настоящие мужики. Спасибо им за этот успех. Мы знали, что «Колос» – очень сильная команда. Они сейчас перестроились, играют в интересный футбол. Играют в «ромб», который привез нам Виктор Скрипник. У них впереди много работы. Поэтому желаю им только удачи.

– Сегодня хотели забить все, но отличился ты. Признайся, наигрывали подобный гол?

– Нет, тук как говорится «палка стреляет один раз в год». А в «Кривбассе» я стреляю только один раз в два года (улыбается).

– Джае Сарнавский побежал забивать. Обвел одного, затем другого. Не екнуло ли сердце в тот момент?

– Нет, мы в нем уверены, это наш капитан. Он наш Нойер, поэтому здесь все спокойно. Посвящаем победу нашим воинам, нашим ВСУ. Мы играем сейчас только благодаря им и для них.

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Виталий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Кривбасс - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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