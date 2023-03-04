Виталий ВЕРНИДУБ: «Победу посвящаем нашим воинам, нашим ВСУ»

Защитник криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб поделился эмоциями от победы над «Колосом» (1:0) в матче 16-го тура УПЛ, в котором он стал автором победного гола.

– Действительно, очень важная победа. Потому что был большой перерыв в чемпионате: мы долго готовились к возобновлению УПЛ и этому поединку. Поздравляю нашу команду. Ребята сыграли как настоящие мужики. Спасибо им за этот успех. Мы знали, что «Колос» – очень сильная команда. Они сейчас перестроились, играют в интересный футбол. Играют в «ромб», который привез нам Виктор Скрипник. У них впереди много работы. Поэтому желаю им только удачи.

– Сегодня хотели забить все, но отличился ты. Признайся, наигрывали подобный гол?

– Нет, тук как говорится «палка стреляет один раз в год». А в «Кривбассе» я стреляю только один раз в два года (улыбается).

– Джае Сарнавский побежал забивать. Обвел одного, затем другого. Не екнуло ли сердце в тот момент?

– Нет, мы в нем уверены, это наш капитан. Он наш Нойер, поэтому здесь все спокойно. Посвящаем победу нашим воинам, нашим ВСУ. Мы играем сейчас только благодаря им и для них.