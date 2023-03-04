В субботу, 4 марта, в Александрии на поле стадиона «Ника» состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет с «Днепром-1».

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Стартовый свисток матча прозвучит в 12:00.

«Александрия» – «Днепр-1» Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прямую трансляцию матча проведет ОТТ-платформа «Setanta Sports».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1».