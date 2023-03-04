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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 09:21 | Обновлено 04 марта 2023, 09:22
675
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Днепр-1

Поединок состоится 4 марта в Александрии

04 марта 2023, 09:21 | Обновлено 04 марта 2023, 09:22
675
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Днепр-1
СК Днепр-1

В субботу, 4 марта, в Александрии на поле стадиона «Ника» состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет с «Днепром-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток матча прозвучит в 12:00.

«Александрия» – «Днепр-1» Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прямую трансляцию матча проведет ОТТ-платформа «Setanta Sports».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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alekos59
Лiнивому та хитро.....ному претенденту на ЛЧ - гучноi поразки !!! 
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