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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 08:29 |
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Александрия – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч УПЛ 4 марта в 12:00

04 марта 2023, 08:29 |
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0
СК Днепр-1

В субботу, 4 марта, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Днепром-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника», стартовый свисток прозвучит в 12:00.

Александрия – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прямую трансляцию матча покажет ОТТ-платформа «Setanta Sports».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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