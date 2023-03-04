Украина. Премьер лига04 марта 2023, 08:29 |
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Александрия – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч УПЛ 4 марта в 12:00
04 марта 2023, 08:29 |
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В субботу, 4 марта, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Днепром-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника», стартовый свисток прозвучит в 12:00.
Александрия – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Прямую трансляцию матча покажет ОТТ-платформа «Setanta Sports».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1».
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