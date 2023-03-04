В субботу, 4 марта, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Днепром-1».

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Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника», стартовый свисток прозвучит в 12:00.

Александрия – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прямую трансляцию матча покажет ОТТ-платформа «Setanta Sports».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1».