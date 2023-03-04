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Чемпионат Украины
Верес
04.03.2023 14:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 08:32 | Обновлено 04 марта 2023, 08:36
203
0

Верес – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч чемпионата Украины 4 марта в 14:00

04 марта 2023, 08:32 | Обновлено 04 марта 2023, 08:36
203
0
Верес – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 4 марта, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет с «Черноморцем».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ровенский «Верес» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 10-е место, имея 17 очков после 15-ти матчей. В активе у команды 5 побед при двух ничьих, в пассиве – восемь поражений.

Верес – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одесский «Черноморец» располагается в турнирной таблице УПЛ на 15-й позиции с 11-ю очками после 15-ти поединков. В 2-х матчах команда победила, пять раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, мячи 10-20.

Верес – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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