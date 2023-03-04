Верес – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч чемпионата Украины 4 марта в 14:00
В субботу, 4 марта, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет с «Черноморцем».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Ровенский «Верес» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 10-е место, имея 17 очков после 15-ти матчей. В активе у команды 5 побед при двух ничьих, в пассиве – восемь поражений.
Верес – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Одесский «Черноморец» располагается в турнирной таблице УПЛ на 15-й позиции с 11-ю очками после 15-ти поединков. В 2-х матчах команда победила, пять раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, мячи 10-20.
Верес – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Сергея Сапронова выиграли у хозяек мини-турнира в лиге B
Гонку выиграла норвежка Марте-Олсбю Ройселанд