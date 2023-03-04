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Нидерланды
04 марта 2023, 06:34 | Обновлено 04 марта 2023, 06:53
504
0

Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия

В случае выхода в финал у «Спакенбурга» будет надежда только на его перенос

04 марта 2023, 06:34 | Обновлено 04 марта 2023, 06:53
504
0
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
ФК Спакенбург

Клуб третьего дивизиона «Спакенбург» в случае выхода в финал не сыграет в решающем матче Кубка Нидерландов из-за религии.

Ортодоксальная направленность клуба не позволяет играть матчи по воскресеньями. А финал как раз запланирован на воскресенье, 30 апреля, – он всегда проводится в последний день недели.

«Спакенбург» преподнес большую сенсацию в четвертьфинале, разгромив на выезде «Утрехт» со счетом 4:1.

Жеребьевка полуфиналов Кубка Нидерландов пройдет 4 марта. Соперником «Спакенбурга» станет кто-то из грандов нидерландского футбола: «Аякс», ПСВ или «Фейеноорд».

Наставник «Спакенбурга» Крис де Грааф сказал: «Если вы верите в себя и в Божью волю, вы можете сделать все, что угодно. Раньше я начинал играть здесь пятилетним мальчиком, а сейчас мы прошли весь путь до полуфинала Кубка Нидерландов. Это так красиво. Давайте выиграем этот кубок».

В клубе надеются, что если команда пробьется в финал, то организаторы специально перенесут решающий матч на субботу, 29 апреля.

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Спакенбург Кубок Нидерландов по футболу Аякс Фейеноорд ПСВ Утрехт
Источник NOS.nl
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