В субботу, 4 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 17:00 по Киеву.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.