Англия04 марта 2023, 02:20 | Обновлено 04 марта 2023, 02:21
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Где и когда смотреть матч чемпионата Англии по футболу Челси – Лидс
Поединок состоится 4 марта в 17:00 по Киеву
04 марта 2023, 02:20 | Обновлено 04 марта 2023, 02:21
49
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В субботу, 4 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 17:00 по Киеву.
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.
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