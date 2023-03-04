Украина. Премьер лига04 марта 2023, 01:29 |
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Динамо – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4 марта в 14:00
04 марта 2023, 01:29 |
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В субботу, 4 марта, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и петровским «Ингульцом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Прямую трансляцию матча покажет телеканал «2+2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ингулец».
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