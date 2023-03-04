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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 01:29 |
106
0

Динамо – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4 марта в 14:00

04 марта 2023, 01:29 |
106
0
Динамо – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 4 марта, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и петровским «Ингульцом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «2+2».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ингулец».

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Источник Sport.ua
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