В субботу, 4 марта, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» сыграет с «Ингульцом».

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Стартовый свисток матча прозвучит в 14:00.

«Динамо» – «Ингулец» Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «2+2».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ингулец».