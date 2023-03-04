Украина. Премьер лига04 марта 2023, 00:55 |
86
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Ингулец
Поединок состоится в Киеве
04 марта 2023, 00:55 |
86
0
В субботу, 4 марта, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» сыграет с «Ингульцом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток матча прозвучит в 14:00.
«Динамо» – «Ингулец» Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Прямую трансляцию матча покажет телеканал «2+2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ингулец».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 03 марта 2023, 00:23 5
Украинская теннисистка в 1/8 финала выиграла у Мэдисон Бренгл из США
Футбол | 03 марта 2023, 21:39 3
Команда звездного португальца обыграла ФК «Аль-Батин»
Футбол | 03.03.2023, 12:32
Теннис | 03.03.2023, 20:54
Футбол | 03.03.2023, 09:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.03.2023, 18:24 1
02.03.2023, 11:25
02.03.2023, 17:13 2
02.03.2023, 00:14 3
03.03.2023, 07:00
02.03.2023, 12:39 14
02.03.2023, 21:15 16
02.03.2023, 02:53 6