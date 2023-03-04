Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад потерял важные очки в борьбе за тройку в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
03.03.2023 22:00 – FT 0 : 0
Кадис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 марта 2023, 00:23 | Обновлено 04 марта 2023, 00:38
29
0

Реал Сосьедад потерял важные очки в борьбе за тройку в Ла Лиге

В матче 24-го тура в Сан-Себастьяне хозяева поля не сумели забить «Кадису»

04 марта 2023, 00:23 | Обновлено 04 марта 2023, 00:38
29
0
Реал Сосьедад потерял важные очки в борьбе за тройку в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Кадисом» (0:0).

Команды встречались на стадионе в Сан-Себастьяне. Хозяева поля не сумели забить сопернику и потеряли важные очки в борьбе за тройку.

Турнирное положение в Ла Лиге: Барселона (59), Реал Мадрид (52), Реал Сосьедад (44), Атлетико (42), Бетис (40).

Ла Лига. 24-й тур, 3 марта

Реал Сосьедад – Кадис – 0:0

По теме:
Незабитый пенальти и результативный 1-й тайм. Ницца сыграла вничью с Осером
Наполи потерпел сенсационное поражение от Лацио, лишь второе в сезоне
ВИДЕО. Роналду не забил. Аль-Наср вырвал победу у аутсайдера чемпионата
Реал Сосьедад Кадис чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Биатлон | 03 марта 2023, 07:00 0
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира

Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»

ФИФА может разрешить легионерам расторгать контакты с клубами из Украины
Футбол | 03 марта 2023, 21:07 12
ФИФА может разрешить легионерам расторгать контакты с клубами из Украины
ФИФА может разрешить легионерам расторгать контакты с клубами из Украины

Все из-за неясных перспектив окончания российско-украинской войны

Боруссия Д обыграла РБ Лейпциг и временно вышла на первое место в Германии
Футбол | 03.03.2023, 23:35
Боруссия Д обыграла РБ Лейпциг и временно вышла на первое место в Германии
Боруссия Д обыграла РБ Лейпциг и временно вышла на первое место в Германии
Роналду влип в секс-скандал – его обвиняют в манипуляции. Что известно?
Футбол | 03.03.2023, 01:15
Роналду влип в секс-скандал – его обвиняют в манипуляции. Что известно?
Роналду влип в секс-скандал – его обвиняют в манипуляции. Что известно?
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
Футбол | 03.03.2023, 04:20
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
03.03.2023, 09:20 8
Бокс
Марсель с Малиновским по пенальти сенсационно выбыл из Кубка Франции
Марсель с Малиновским по пенальти сенсационно выбыл из Кубка Франции
02.03.2023, 00:14 3
Футбол
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
02.03.2023, 17:13 2
Война
Стало известно, почему Рамирес досрочно вернулся в Динамо из аренды
Стало известно, почему Рамирес досрочно вернулся в Динамо из аренды
02.03.2023, 15:50 3
Футбол
Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
02.03.2023, 18:32 7
Биатлон
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
02.03.2023, 13:06 20
Футбол
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
02.03.2023, 19:30 3
Другие виды
Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
02.03.2023, 12:39 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности