Реал Сосьедад потерял важные очки в борьбе за тройку в Ла Лиге

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Кадисом» (0:0).

Команды встречались на стадионе в Сан-Себастьяне. Хозяева поля не сумели забить сопернику и потеряли важные очки в борьбе за тройку.

Турнирное положение в Ла Лиге: Барселона (59), Реал Мадрид (52), Реал Сосьедад (44), Атлетико (42), Бетис (40).

Ла Лига. 24-й тур, 3 марта

Реал Сосьедад – Кадис – 0:0