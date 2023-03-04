03.03.2023 22:00 – FT 0 : 0
Испания04 марта 2023, 00:23 | Обновлено 04 марта 2023, 00:38
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Реал Сосьедад потерял важные очки в борьбе за тройку в Ла Лиге
В матче 24-го тура в Сан-Себастьяне хозяева поля не сумели забить «Кадису»
04 марта 2023, 00:23 | Обновлено 04 марта 2023, 00:38
29
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В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Кадисом» (0:0).
Команды встречались на стадионе в Сан-Себастьяне. Хозяева поля не сумели забить сопернику и потеряли важные очки в борьбе за тройку.
Турнирное положение в Ла Лиге: Барселона (59), Реал Мадрид (52), Реал Сосьедад (44), Атлетико (42), Бетис (40).
Ла Лига. 24-й тур, 3 марта
Реал Сосьедад – Кадис – 0:0
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