Самуэль МИШЕЛС: «Когда получил предложение от Металлиста, согласился сразу»

23-летний бразильский защитник Самуэль Мишелс поделился эмоциями от подписания контракт с харьковским «Металлистом»:

«Я знал, что «Металлист» – это клуб с традициями в Украине и Европе. Поэтому, когда я получил предложение, сразу же согласился. Имя «Металлиста» о многом говорит в Бразилии. Многие наши футболисты играли в этом клубе. Я лично знаком с Андерсоном Пико и Жо.

У «Металлиста» очень хороший коллектив и мне с первых дней было комфортно здесь. Чего ожидаю от своего выступления за «Металлист»? Ожидания самые оптимистичные. Хочу на высоком уровне провести этот сезон и играть еще лучше в будущем. С нетерпением жду возможности дебютировать за «Металлист»!».