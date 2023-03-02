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Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 21:23 | Обновлено 02 марта 2023, 21:35
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с бразильским защитником

23-летний Самуэль Мишелс будет играть за команду в футболке с 28-м номером

02 марта 2023, 21:23 | Обновлено 02 марта 2023, 21:35
119
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с бразильским защитником
ФК Металлист Харьков. Самуэль Мишелс

Бразильский защитник Самуэль Мишелс подписал долгосрочный контракт с харьковский «Металлистом».

23-летний футболист родился в городе Граватаи (Порту-Аллегри). На протяжении всей профессиональной карьеры выступал в клубе из родного города Сан-Жозе.

Самуэль Мишелс способен сыграть как на позиции правого защитника, так и на опорного полузащитника.

В «Металлисте» бразилец будет играть в футболке с номером 28.

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Источник Sport.ua
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