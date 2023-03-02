ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с бразильским защитником

Бразильский защитник Самуэль Мишелс подписал долгосрочный контракт с харьковский «Металлистом».

23-летний футболист родился в городе Граватаи (Порту-Аллегри). На протяжении всей профессиональной карьеры выступал в клубе из родного города Сан-Жозе.

Самуэль Мишелс способен сыграть как на позиции правого защитника, так и на опорного полузащитника.

В «Металлисте» бразилец будет играть в футболке с номером 28.