Украина. Премьер лига02 марта 2023, 21:23 | Обновлено 02 марта 2023, 21:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с бразильским защитником
23-летний Самуэль Мишелс будет играть за команду в футболке с 28-м номером
02 марта 2023, 21:23 | Обновлено 02 марта 2023, 21:35
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Бразильский защитник Самуэль Мишелс подписал долгосрочный контракт с харьковский «Металлистом».
23-летний футболист родился в городе Граватаи (Порту-Аллегри). На протяжении всей профессиональной карьеры выступал в клубе из родного города Сан-Жозе.
Самуэль Мишелс способен сыграть как на позиции правого защитника, так и на опорного полузащитника.
В «Металлисте» бразилец будет играть в футболке с номером 28.
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