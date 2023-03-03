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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «С 2022 года украинским футболистам начали доверять »
Чемпионат Украины
03 марта 2023, 18:05 | Обновлено 03 марта 2023, 18:29
150
1

Артем БОНДАРЕНКО: «С 2022 года украинским футболистам начали доверять »

С начала войны мы многое оценили заново

03 марта 2023, 18:05 | Обновлено 03 марта 2023, 18:29
150
1
Артем БОНДАРЕНКО: «С 2022 года украинским футболистам начали доверять »

Молодая звезда УПЛ и атакующий полузащитник ФК «Шахтер» Артем Бондаренко стал новым гостем YouTube канала титульного партнера «горняков» Parimatch Ukraine. В свежем выпуске футболист поделился мыслями о победных факторах в драматическом матче против «Ренна», отличительных чертах ФК «Шахтера» и своей роли в команде «горняков», важных мировоззренческих изменениях в жизни и футболе после начала войны. Записали самое главное.

Нация и менталитет изменились – в футболе это тоже чувствуется
Война настолько закалила нашу команду, что на футбольном поле сейчас каждый из нас готов сражаться, помогать, подсказывать и поддерживать друг друга. Все это позволяет добиваться результата. Сейчас наша команда, как один кулак, в котором все дерутся. Как говорит Игорь Йовичевич, футбольный бог где-то забирает, где добавляет. На этот раз он вернул долг за игру с «Реалом» – тогда мы пропустили гол за 20 секунд до завершения матча.

«Шахтер» отличает то, что мы играем в умный футбол
Есть несколько отличий, которые выделяют «горняков» среди других клубов в УПЛ. Первое, почти все футболисты являются воспитанниками футбольной академии «Шахтера», играли и взаимодействовали в разные периоды – этот опыт сильно связывает и делает нас сильнее. Во-вторых, в команде есть сплав молодости и опыта: Тарас Степаненко, Ярослав Ракицкий, Андрей Пятов и другие «старожилы» всегда подстрахуют нас, молодых футболистов. Третье, команда донецких горняков – сыгранная и умная.

Относительно моей роли в команде, она созвучна с позицией в игре. На поле полузащитник должен совмещать защиту и нападение. Я с этим справляюсь и во время матчей, и в клубной жизни.

2022 год переосмысления жизни и своего призвания
С начала войны мы многое оценили заново. У нас изменилось видение жизни, мира, приоритетов. Я больше стал ценить общение с друзьями, родителями и близкими людьми. В контексте футбола перемены тоже произошли – украинским футболистам начали наконец доверять, и мы оправдываем это доверие.

Я не устаю повторять болельщикам, что сейчас от нас всех зависит очень многое. Надо верить в армию и поддерживать ребят на передовой. Делать все возможное на своем месте. По возможности смотреть УПЛ и, конечно, болеть за «Шахтер».

Смотрите полное эксклюзивное интервью Артема Бондаренко на YouTube канале Parimatch Ukraine.

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футбол чемпионат Украины
Источник Sport.ua
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Burevestnik
довіряють, але знову набирають іноземців.
Або своя молодь в клубі закінчилась і в країні , або знов ставка на легіонерів.
Ну це татотаке...
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