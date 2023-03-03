КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»

Защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали высказал мнение об украинце Михаиле Мудрике, который защищает цвета «пенсионеров» с января этого года.

«Он очень быстр, технически великолепен при игре «один в один» и может стать для нас большим подспорьем. Но он игрок, которому нужен мяч, чтобы сделать разницу, и наша задача – доставить мяч ему.

Каждому игроку, переходящему в «Челси», нужно время на адаптацию, и Мудрик ничем не отличается от других. Мы не волнуемся, потому что знаем, что он поведет нас вперед», – заявил Кулибали.

Напомним, Мудрик после перехода в «Челси» из донецкого «Шахтера» за 70+30 млн евро провел за «синих» 6 матчей без результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Челси» планирует продать Марка Кукурелью и Калиду Кулибали.