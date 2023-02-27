Англия27 февраля 2023, 22:18 | Обновлено 27 февраля 2023, 22:22
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3
Челси планирует продать Кукурелью и Кулибали
«Синие» планируют устроить чистку состава
27 февраля 2023, 22:18 | Обновлено 27 февраля 2023, 22:22
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3
«Челси» планирует во время летнего трансферного окна продать нескольких футболистов из-за слишком большого количества игроков в первой команде. Уйти из команды могут два защитника – Калиду Кулибали и Марк Кукурелья.
Также спросом на рынке пользуется Рахим Стерлинг, которым интересуется в том числе «Арсенал». Однако Стерлинга «Челси» продавать не намерен.
Напомним, что Кукурелья, Кулибали и Стерлинг перешли в «Челси» только летом прошлого года. За них суммарно заплатили 160 миллионов евро.
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Комментарии 3
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Їх можна було тільки купити, а не продати
Челсі буде продавати Менді, Чалобу, Конте, Ковачіча, Пулішича, Зієша і Обамєянга. І купувати теж буде. І купувати знову у своєму стилі. Може куплять Трубіна за 50 млн. Це в їх стилі. Але з Трубіна точно толк буде.
Ну і Мудрика літом будуть продавати
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