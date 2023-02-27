Челси планирует продать Кукурелью и Кулибали

«Челси» планирует во время летнего трансферного окна продать нескольких футболистов из-за слишком большого количества игроков в первой команде. Уйти из команды могут два защитника – Калиду Кулибали и Марк Кукурелья.

Также спросом на рынке пользуется Рахим Стерлинг, которым интересуется в том числе «Арсенал». Однако Стерлинга «Челси» продавать не намерен.

Напомним, что Кукурелья, Кулибали и Стерлинг перешли в «Челси» только летом прошлого года. За них суммарно заплатили 160 миллионов евро.