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Англия
27 февраля 2023, 22:18 | Обновлено 27 февраля 2023, 22:22
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3

Челси планирует продать Кукурелью и Кулибали

«Синие» планируют устроить чистку состава

27 февраля 2023, 22:18 | Обновлено 27 февраля 2023, 22:22
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3
Челси планирует продать Кукурелью и Кулибали
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

«Челси» планирует во время летнего трансферного окна продать нескольких футболистов из-за слишком большого количества игроков в первой команде. Уйти из команды могут два защитника – Калиду Кулибали и Марк Кукурелья.

Также спросом на рынке пользуется Рахим Стерлинг, которым интересуется в том числе «Арсенал». Однако Стерлинга «Челси» продавать не намерен.

Напомним, что Кукурелья, Кулибали и Стерлинг перешли в «Челси» только летом прошлого года. За них суммарно заплатили 160 миллионов евро.

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Источник 90min
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Комментарии 3
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vh
Їх можна було тільки купити, а не продати
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+2
Віталій Яценко
Челсі буде продавати Менді, Чалобу, Конте, Ковачіча, Пулішича, Зієша і Обамєянга. І купувати теж буде. І купувати знову у своєму стилі. Може куплять Трубіна за 50 млн. Це в їх стилі. Але з Трубіна точно толк буде.
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0
Serhii P.
Ну і Мудрика літом будуть продавати
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-1
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