Йожеф САБО: «Не видел у Мудрика большой техники»

Экс-тренер «Динамо» Киев и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу перехода Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси»:

«Мудрик в «Шахтере» был ведущим игроком. На него играла команда. Честно говоря, я не видел у него большой техники, а вот скорость у него есть.

На открытом пространстве Мудрику нет равных, а в «Челси» мы видим, что на него не играют. Не знаю, почему».

Ранее Сабо сделал прогноз по поводу выступления «Динамо» в весенней части сезона.