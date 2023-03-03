Украина. Премьер лига03 марта 2023, 16:40 |
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Йожеф САБО: «Не видел у Мудрика большой техники»
Известный тренер – об вингере «Челси»
03 марта 2023, 16:40 |
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Экс-тренер «Динамо» Киев и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу перехода Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси»:
«Мудрик в «Шахтере» был ведущим игроком. На него играла команда. Честно говоря, я не видел у него большой техники, а вот скорость у него есть.
На открытом пространстве Мудрику нет равных, а в «Челси» мы видим, что на него не играют. Не знаю, почему».
Ранее Сабо сделал прогноз по поводу выступления «Динамо» в весенней части сезона.
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Комментарии 2
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В Англии плотная игра .Там как в Украине где полполя давали чтоб разогнаться не будет А в плотной игре у Мудрика шансов нет
Очки знімки, може побачиш
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