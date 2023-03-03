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Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 16:40 |
764
2

Йожеф САБО: «Не видел у Мудрика большой техники»

Известный тренер – об вингере «Челси»

03 марта 2023, 16:40 |
764
2
Йожеф САБО: «Не видел у Мудрика большой техники»
Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Экс-тренер «Динамо» Киев и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу перехода Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси»:

«Мудрик в «Шахтере» был ведущим игроком. На него играла команда. Честно говоря, я не видел у него большой техники, а вот скорость у него есть.

На открытом пространстве Мудрику нет равных, а в «Челси» мы видим, что на него не играют. Не знаю, почему».

Ранее Сабо сделал прогноз по поводу выступления «Динамо» в весенней части сезона.

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Источник Український футбол
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Комментарии 2
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Andr88
В Англии плотная игра .Там как в Украине где полполя давали чтоб разогнаться не будет А в плотной игре у Мудрика шансов нет
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0
Перец
Очки знімки, може побачиш
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-1
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