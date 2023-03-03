Йожеф САБО: «Динамо без Цыганкова и Забарного будет третьим или четвертым»
Специалист уверен в том, что за чемпионство будут сражаться «Днепр-1» и «Шахтер»
Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что киевский клуб во второй части сезона не сможет посоревноваться за чемпионство.
– Вы недавно назвали «Днепр-1» и «Шахтер» претендентами на чемпионство. Интересно услышать от вас объяснение, что может помешать спортклубовцам потерять лидерство?
– В «Днепре-1» собралась неплохая команда. Когда выпадают лидеры, они не могут демонстрировать нормальную игру. «Шахтер» играет на два фронта.
– «Динамо» может впервые со времен Блохина опуститься ниже зоны Лиги чемпионов?
– «Динамо» будет третьим или четвертым. Дело в том, что, когда такая война, не все хотят ехать в Киев. Нет таких игроков, которые могут заменить Цыганкова или Забарного.
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