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  4. Йожеф САБО: «Динамо без Цыганкова и Забарного будет третьим или четвертым»
Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 13:03 |
753
8

Йожеф САБО: «Динамо без Цыганкова и Забарного будет третьим или четвертым»

Специалист уверен в том, что за чемпионство будут сражаться «Днепр-1» и «Шахтер»

03 марта 2023, 13:03 |
753
8
Йожеф САБО: «Динамо без Цыганкова и Забарного будет третьим или четвертым»
ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что киевский клуб во второй части сезона не сможет посоревноваться за чемпионство.

– Вы недавно назвали «Днепр-1» и «Шахтер» претендентами на чемпионство. Интересно услышать от вас объяснение, что может помешать спортклубовцам потерять лидерство?
– В «Днепре-1» собралась неплохая команда. Когда выпадают лидеры, они не могут демонстрировать нормальную игру. «Шахтер» играет на два фронта.

– «Динамо» может впервые со времен Блохина опуститься ниже зоны Лиги чемпионов?
– «Динамо» будет третьим или четвертым. Дело в том, что, когда такая война, не все хотят ехать в Киев. Нет таких игроков, которые могут заменить Цыганкова или Забарного.

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Динамо Киев Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Український футбол
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Комментарии 8
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Злий Глобинець
Об'єктивно. Воно може і на краще. Хай Динамо розпочинає у кваліфікації Ліги Конференцій - ну вже там то воно точно проб'ється в групу. І в групі займе одне з двох призових місць (сподіваюся). Таким чином принесе Україні дорогоцінні бали, які зараз на вагу золота.
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+2
moysha
От якби був Беседін то могли би бути 2-ми, а може і першими. 
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+2
andre_lui
Думаю, що Динамо нижче другого не опуститься. Але вважаю, що шанси на перше також є. Шахтар форсував підготовку. У Дніпра склад обєктивно слабший і лавка коротша. А Сабо щось зовсім розчаровує - в Динамо не їдуть, а в інші клуби їдуть. Ще б сказав, що другим чи що. У Динамо є Академія. У інших клубів, за виключенням Шахтаря її практично немає.
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+1
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Dixon
В этом сезоне 4-5 максимум ,в следующем за 10-12 место будут бороться 
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-1
zelc006
Оті Орбани піддиркиваті  пущай не лізуть!  Ми самі не дригером штопані!
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-1
DK1961
Комментарии ежика сродни комментам кротовских бесчисленных клонов на этом сайте. Обычно они не сбываются
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-1
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