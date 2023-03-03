Реконструкция на Олд Траффорд: как прогрессирует МЮ с приходом тен Хага

Минувшим летом многие шутили, что нынешний сезон английской Премьер-лиги завершится для «МЮ» уже в третьем туре. Тогда должен был состояться (и состоялся) матч «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля». Настроение общественности было понятным, учитывая, что в прошлом сезоне «красные» дважды разгромили манкунианцев – 5:0 и 4:0. Однако «МЮ» победил дома принципиального соперника со счетом 2:1.

Победа над «Ливерпулем» стала первой для главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага в АПЛ. После этого поединка, по словам полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша, команда получила большой заряд уверенности в своих силах. С тех пор прошло много времени. «МЮ» не всегда был стабильным, но прогресс клуба отрицать нельзя.

К настоящему времени «Юнайтед» входит в тройку лучших команд Премьер-лиги и даже участвует в чемпионской гонке. Кроме того, манкунианцы прошли «Барселону» в 1/16 финала Лиги Европы, что тоже придаст команде уверенности в своих силах. Еще до окончания своего первого сезона в «МЮ» тен Хаг уже выиграл для клуба первый трофей за 5 лет – Кубок английской лиги. Титул не самый значимый, но все же.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг (в центре) выиграл первый трофей для МЮ за пять лет

Летом многие сомневались в способности голландского специалиста реанимировать манкунианцев. «Аякс» тоже большой клуб, но «Юнайтед» – это другой уровень по всем параметрам. Специалист не побоялся принять новый вызов, и теперь скептических настроений в отношении «МЮ» становится все меньше. Первое, чем тен Хаг расположил к себе игроков – это дисциплина. Тренер сразу показал, что у него нет фаворитов среди футболистов, а свое место на поле нужно заслужить.

Без скандалов не обошлось (вспоминаем Криштиану Роналду), но это сработало. Фернандеш ранее заявлял, что как раз такой железной дисциплины манкунианцам очень не хватало. Дело не только в Роналду. Маркус Рэшфорд проводит один из лучших сезонов в карьере, но лишился места в стартовом составе на матч против «Вулверхэмптона» из-за опоздания на командную встречу. Футболист понял решение тренера, вышел на поле во втором тайме и забил победный гол.

Показательной также является ситуация с Джейдоном Санчо. Голландец не выпускал англичанина на поле, несмотря на то, что за него было заплачено 85 млн евро. Он даже не подпускал его к тренировкам с основой. Тем самым специалист мотивировал игрока больше работать для достижения оптимальной формы. Результат – два гола в трех матчах после возвращения в состав. И это только те случаи, о которых известно общественности. Говорят, что такой железной дисциплины в «МЮ» не было со времен Алекса Фергюсона. Футболистам это нравится.

Еще одним положительным фактором работы тен Хага является прогресс сразу нескольких игроков. Главным образом выделяется, конечно, Рэшфорд. Текущий сезон является одним из лучших для Маркуса в плане результативности. К настоящему времени 25-летний вингер забил 25 голов и отдал 9 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах. В 2023-м году воспитанник «Юнайтед» забил уже 14 мячей. Это лучший результат среди всех игроков из топ-лиг. Более того, Рэшфорд забивает больше, чем целые команды. Например, у «Ливерпуля» и «Челси» в нынешнем году голов меньше, чем у одного Маркуса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Но Рэшфордом все не ограничивается. Алехандро Гарначо стал одним из лучших молодых игроков «МЮ». В текущем сезоне 18-летний вингер сыграл уже 26 матчей за основную команду манкунианцев, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Причем 2 его гола были победными. Аарон Ван-Биссака был близок к уходу из клуба в первой половине сезона, а сейчас успешно конкурирует с Диогу Далотом за место на правом фланге обороны. А Люк Шоу с приходом нового тренера узнал, что может вполне неплохо играть на позиции центрального защитника.

Еще один важный аспект, который тен Хаг принес с собой в «МЮ» – это разумный подход к трансферам. Манкунианцы по-прежнему не считают денег, но к подбору потенциальных новичков теперь подходят более тщательно. Минувшим летом в «Юнайтед» перешли защитники Лисандро Мартинес (57 млн евро) и Тайлер Маласиа (15 млн), хавбеки Каземиро (70 млн) и Кристиан Эриксен (свободный агент), а также вингер Антони (95 млн). Зимой «МЮ» арендовал полузащитника Марселя Забитцера и форварда Ваута Вегхорста.

Практически каждый из летних новичков приносит пользу команде. Маласиа уверенно себя чувствует в конкуренции с Люком Шоу, не оставляя шансов Брэндону Уильямсу. Мартинес стал основным центрбеком, а Каземиро и вовсе одним из лучших игроков команды. Он привез с собой не только качество, но также профессионализм и менталитет победителя, чего ранее не хватало манкунианцам. Кроме того, бразилец разбил пару МакФред (Скотта Мактоминея и Фреда) в центре поля, которую ранее критиковали почти после каждого матча. Бесплатный трансфер Эриксена стал большим бонусом для «МЮ», поскольку датчанин добавил вариативности команде в финальной трети поля.

Пока остаются вопросы только по Антони. К настоящему времени 24-летний вингер забил только 3 гола в АПЛ. Маловато для парня, за которого заплатили почти 100 миллионов, но манкунианцы пока и без него неплохо справляются. Хотя, конечно, у «МЮ» остается еще много работы, в том числе на трансферном рынке. Одна из главных задач на лето – подписать нападающего, даже если Вегхорст останется. Но все это – часть построения команды и уверенного в своих силах коллектива, и пока тен Хаг успешно справляется с этой работой.

Текст: meta.ua/sport