Надо что-то делать. Президент Аргентины – об обстреле магазина Месси

Президент Аргентины Альберто Фернандес отреагировал на нападение на супермаркет сети Único, которая принадлежит семье Антонеллы Рокуццо – жены Лионеля Месси.

«Мы делаем многое, но, очевидно, нужно будет сделать еще что-то, потому что в Росарио проблема насилия и организованной преступности очень серьезна. Что-то нужно сделать для жителей Санта-Фе и Росарио, потому что они аргентинцы. Я проснулся от плохих новостей в Росарио, где обстреляли супермаркет.

Я сразу же связался с мэром Пабло Явкиным, сразу же поговорил с главой кабинета министров Агустином Росси и сказал ему: «Давайте действовать немедленно». Мы многое делаем, но очевидно, что нужно сделать еще больше», – рассказал Альберто Фернандес.

Отметим, что в ночь со среды на четверг неизвестные на мотоцикле обстреляли супермаркет и оставили послание Месси. К счастью, обошлось без жертв.