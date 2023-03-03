В Аргентине обстреляли супермаркет, который принадлежит семье жены Месси

В четверг в Аргентине произошло нападение на супермаркет сети Único, которая принадлежит семье Антонеллы Рокуццо – жены Лионеля Месси.

В 3:20 утра по местному времени неизвестные обстреляли супермаркет на улице Лавалле в Росарио. На дверях было обнаружено послание, написанное от руки на картонке: «Месси, мы ждем тебя. Явкин (мэр Росарио Пабло Явкин - прим.) – наркоторговец, он тебе не поможет».

Сообщается, что руководители супермаркета не получали угроз или вымогательств. На улице полицейские нашли 12 гильз, а на металлических ролетах были обнаружены 14 следов от выстрелов.

Подозревается, что нападение было совершено двумя мужчинами на мотоцикле. Ответственность за него могут нести местные футбольные хулиганы. Месяц назад Явкин публично раскритиковал главного тренера «Росарио Сентраль» Мигеля Анхеля Руссо за то, что он сказал, что есть игроки, которые отказываются играть в Росарио из-за царящей там небезопасности.

Отметим, что в Росарио с начала 2022 года были убиты 300 человек.