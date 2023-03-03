Кривбасс – Колос. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 3 февраля «Кривбасс» в стартовом матче 16-го тура УПЛ дома примет «Колос». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Вернидуб, Бескоровайный, Стецьков, Банада, Капич, Татарков, Микитишин, Хомченовский, Устименко

«Колос»: Волынец, Емец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Богданов, Ориховский, Болбат, Смирный, Безбородько, Лысенко