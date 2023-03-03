Больше 900 недель. Надаль впервые с 2005 года выпадет из топ-10
Испанский теннисист до этого ни разу не опускался ниже после дебюта в десятке
Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль выпадет из топ-10 по итогам Мастерса в Индиан-Уэллс, с которого он снялся из-за травмы. Это стало известно после выхода Тейлора Фритца в полуфинал соревнований в Акапулько.
Отметим, что у испанца, который сейчас занимает 8-е место в рейтинге ATP, сгорят 600 очков за прошлогоднее выступление.
Надаль дебютировал в первой десятке 25 апреля 2005 года и с тех пор из нее не выпадал. В сумме это составит 914 недель – абсолютный рекорд по этому показателю. На втором месте идет Джимми Коннорс (788), третий – Роджер Федерер (734), шестой – Новак Джокович (555).
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