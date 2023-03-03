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ATP
03 марта 2023, 09:58 |
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Определились полуфинальные пары на соревнованиях ATP в Акапулько

В финале точно будет один американец

03 марта 2023, 09:58 |
128
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Определились полуфинальные пары на соревнованиях ATP в Акапулько
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

2 марта состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире ATP 500 в Акапулько.

В полуфинал вышли четыре сеяных теннисиста. В главном противостоянии этой стадии Тейлор Фритц одолел Фрэнсиса Тиафо.

Маттео Берреттини не смог доиграть встречу против Хольгера Руне.

Акапулько. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Томми Пол [7] – Маккензи Макдональд – 6:2, 6:2
Тейлор Фритц [3] – Фрэнсис Тиафо [6] – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Алекс де Минаур [8] – Таро Даниэль [Q] – 6:2, 6:2
Хольгер Руне [4] – Маттео Берреттини [Q] – 6:0, 1:0 (отказ)

Акапулько. Пары 1/2 финала

Томми Пол [7] – Тейлор Фритц [3]
Алекс де Минаур [8] – Хольгер Руне [4]

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ATP Акапулько Томми Пол Маккензи Макдональд Тейлор Фритц Фрэнсис Тиафо Алекс де Минаур Таро Даниэль Хольгер Руне Маттео Берреттини
Источник Sport.ua
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