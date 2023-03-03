Определились полуфинальные пары на соревнованиях ATP в Акапулько
В финале точно будет один американец
2 марта состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире ATP 500 в Акапулько.
В полуфинал вышли четыре сеяных теннисиста. В главном противостоянии этой стадии Тейлор Фритц одолел Фрэнсиса Тиафо.
Маттео Берреттини не смог доиграть встречу против Хольгера Руне.
Акапулько. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Томми Пол [7] – Маккензи Макдональд – 6:2, 6:2
Тейлор Фритц [3] – Фрэнсис Тиафо [6] – 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Алекс де Минаур [8] – Таро Даниэль [Q] – 6:2, 6:2
Хольгер Руне [4] – Маттео Берреттини [Q] – 6:0, 1:0 (отказ)
Акапулько. Пары 1/2 финала
Томми Пол [7] – Тейлор Фритц [3]
Алекс де Минаур [8] – Хольгер Руне [4]
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