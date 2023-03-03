Рональд АРАУХО: «Мы удержали выгодный счет»

23-летний уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Мы очень хорошо сыграли в обороне. А это было то, чего требовал характер игры. Мы любим владеть мячом, но сегодня пришлось отказаться от него. Я всегда говорил, что именно в обороне мы должны были прибавить больше всего после прошлого года, и очевидно, что это происходит. Мы удержали выгодный счет и одержали важную победу», - сказал Араухо.