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Испания
03 марта 2023, 09:35 | Обновлено 03 марта 2023, 09:36
266
0

Рональд АРАУХО: «Мы удержали выгодный счет»

Защитник «Барселоны» – о победе в Эль-Класико

03 марта 2023, 09:35 | Обновлено 03 марта 2023, 09:36
266
0
Рональд АРАУХО: «Мы удержали выгодный счет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

23-летний уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Мы очень хорошо сыграли в обороне. А это было то, чего требовал характер игры. Мы любим владеть мячом, но сегодня пришлось отказаться от него. Я всегда говорил, что именно в обороне мы должны были прибавить больше всего после прошлого года, и очевидно, что это происходит. Мы удержали выгодный счет и одержали важную победу», - сказал Араухо.

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Рональд Араухо Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Кубок Испании по футболу
Источник ФК Барселона
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