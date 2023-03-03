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  4. Лука МОДРИЧ: «Барселона забила с помощью шального гола»
Испания
03 марта 2023, 08:37 | Обновлено 03 марта 2023, 08:53
593
2

Лука МОДРИЧ: «Барселона забила с помощью шального гола»

Хавбек «Реала» – о поражении от каталонцев в Кубке Испании

03 марта 2023, 08:37 | Обновлено 03 марта 2023, 08:53
593
2
Лука МОДРИЧ: «Барселона забила с помощью шального гола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал поражение от каталонской «Барселоны» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

«Сегодня мы играли хорошо. Жаль, что нам не хватило немного точности впереди, хотя мы создали несколько моментов. Думаю, мы играли довольно неплохо. Жаль, что не удалось забить хотя бы гол и добиться ничьей. Мы должны быть спокойны и надеяться на лучшее – на победу в ответной игре.

Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но не сделали этого. Они забили с помощью шального гола. Мы были лучше, и я верю в команду и в то, что мы сможем это изменить», - сказал Модрич.

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Лука Модрич Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Кубок Испании по футболу
Источник AS
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Зритель:  Лука Модрич не забил.
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