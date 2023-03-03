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Испания
03 марта 2023, 07:19 | Обновлено 03 марта 2023, 07:23
388
0

Тибо КУРТУА: «Мы пропустили из-за большого невезения»

Вратарь «Реала» – о минимальном поражении от «Барселоны»

03 марта 2023, 07:19 | Обновлено 03 марта 2023, 07:23
388
0
Тибо КУРТУА: «Мы пропустили из-за большого невезения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от каталонской «Барселоны» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

«Мы доминировали в игре, а они хорошо оборонялись. Мы пропустили гол из-за большого невезения. Я сделал сэйв, но мяч отскочил в Милитао.

Они выиграли тогда, когда не заслуживали этого. У нас были сложности с ударами по воротам соперника и созданием моментов. Мы хорошо контролировали матч, но не нашли своего момента», - сказал Куртуа.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Кубок Испании по футболу
Источник AS
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