Тибо КУРТУА: «Мы пропустили из-за большого невезения»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от каталонской «Барселоны» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

«Мы доминировали в игре, а они хорошо оборонялись. Мы пропустили гол из-за большого невезения. Я сделал сэйв, но мяч отскочил в Милитао.

Они выиграли тогда, когда не заслуживали этого. У нас были сложности с ударами по воротам соперника и созданием моментов. Мы хорошо контролировали матч, но не нашли своего момента», - сказал Куртуа.