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03 марта 2023, 04:20 |
795
0

ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды

Правда, аргентинец уже удалил фотографию

03 марта 2023, 04:20 |
795
0
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди и Ванда Нара

Аргентинский форвард турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Мауро Икарди опубликовал в сториз в своем Instagram фото своей жены Ванды Нары, которая практически была полностью раздета.

«Она нравится всем, но фотографировать ее могу только я», – написал Икарди.

Правда, снимок Мауро уже удалил. Однако, как говорится, «интернет все помнит».

Ранее стало известно, что после долгих ссор и расставаний Икарди и Ванда снова сошлись.

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Ванда Нара Мауро Икарди фото lifestyle Галатасарай
Источник Marca
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