Другие новости03 марта 2023, 04:20 |
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ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
Правда, аргентинец уже удалил фотографию
03 марта 2023, 04:20 |
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Аргентинский форвард турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Мауро Икарди опубликовал в сториз в своем Instagram фото своей жены Ванды Нары, которая практически была полностью раздета.
«Она нравится всем, но фотографировать ее могу только я», – написал Икарди.
Правда, снимок Мауро уже удалил. Однако, как говорится, «интернет все помнит».
Ранее стало известно, что после долгих ссор и расставаний Икарди и Ванда снова сошлись.
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