ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды

Аргентинский форвард турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Мауро Икарди опубликовал в сториз в своем Instagram фото своей жены Ванды Нары, которая практически была полностью раздета.

«Она нравится всем, но фотографировать ее могу только я», – написал Икарди.

Правда, снимок Мауро уже удалил. Однако, как говорится, «интернет все помнит».

Ранее стало известно, что после долгих ссор и расставаний Икарди и Ванда снова сошлись.