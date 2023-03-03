Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен лучший игрок матча Реал – Барселона. Он получил оценку 8.2
Испания
03 марта 2023, 03:29 |
47
0

Стал известен лучший игрок матча Реал – Барселона. Он получил оценку 8.2

Тони Кроос провел неплохой матч, но королевский клуб проиграл

03 марта 2023, 03:29 |
47
0
Стал известен лучший игрок матча Реал – Барселона. Он получил оценку 8.2
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

В четверг, 3 марта, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев.

После поединка статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам. Лучшим стал Тони Кроос из состава «сливочных», который получил оценку в 8.2 балла. Он провел на поле 74 минут, после чего был заменен на Орельена Тчуамени. За это время Кроос отдал 70 точных перадач, 5 раз выиграл дуэль, дважды заработал на себе фол и трижды отобрал мяч.

Лучшими в составе «Барселоны» стали сразу 3 игрока, который получили оценку в 7.4 балла: Серхио Бускетс, Маркос Алонсо и Жюль Кунде.

По теме:
ХАВИ: «Я по-прежнему считаю Реал Мадрид фаворитом»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы должны повторить этот матч на Камп Ноу»
Реал – Барселона – 0:1. Автогол Милитао. Видео гола и обзор матча
Тони Кроос Жюль Кунде Серхио Бускетс Маркос Алонсо Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Кубок Испании по футболу SofaScore
Источник SofaScore
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Футбол | 02 марта 2023, 13:06 20
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?

Последние результаты лондонцев буквально подталкивают клубное руководство к кардинальным решениям

ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
Футбол | 02 марта 2023, 13:55 6
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала

Анастасия Лунина записала шуточное видео

МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
Футбол | 02.03.2023, 16:51
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
Днепр-1 подпишет опытного защитника Металлиста. Он уже заявлен на сезон
Футбол | 03.03.2023, 01:43
Днепр-1 подпишет опытного защитника Металлиста. Он уже заявлен на сезон
Днепр-1 подпишет опытного защитника Металлиста. Он уже заявлен на сезон
Еще один супертрансфер? Челси нацелился на лидера Наполи
Футбол | 02.03.2023, 23:29
Еще один супертрансфер? Челси нацелился на лидера Наполи
Еще один супертрансфер? Челси нацелился на лидера Наполи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
02.03.2023, 17:13 2
Война
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
01.03.2023, 23:43 7
Футбол
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
01.03.2023, 12:45
Биатлон
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
02.03.2023, 01:04 1
Футбол
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
01.03.2023, 08:51 1
Бокс
ВИДЕО. Когда вернется Довбик, Соломон снова забивает, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Когда вернется Довбик, Соломон снова забивает, ставим на Арсенал
01.03.2023, 14:21
Футбол
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
02.03.2023, 11:25
Футбол
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
01.03.2023, 14:56 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности