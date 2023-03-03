Стал известен лучший игрок матча Реал – Барселона. Он получил оценку 8.2
Тони Кроос провел неплохой матч, но королевский клуб проиграл
В четверг, 3 марта, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев.
После поединка статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам. Лучшим стал Тони Кроос из состава «сливочных», который получил оценку в 8.2 балла. Он провел на поле 74 минут, после чего был заменен на Орельена Тчуамени. За это время Кроос отдал 70 точных перадач, 5 раз выиграл дуэль, дважды заработал на себе фол и трижды отобрал мяч.
Лучшими в составе «Барселоны» стали сразу 3 игрока, который получили оценку в 7.4 балла: Серхио Бускетс, Маркос Алонсо и Жюль Кунде.
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