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Испания
03 марта 2023, 02:25 |
153
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы должны повторить этот матч на Камп Ноу»

Наставник «Реала» прокомментировал матч с «Барселоной» в Кубке Испании

03 марта 2023, 02:25 |
153
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы должны повторить этот матч на Камп Ноу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании:

«Это была хорошая игра, напряженная, с большим давлением. У них было только 35% владения мячом. Нам не хватило эффективности в конце встречи. Но у нас есть уверенность в ответном матче. Мы должны повторить этот матч на «Камп Ноу». Гол был забит из-за ошибки, из-за неудачного паса.

Мы довольны. Контролировать игру так, как сегодня, непросто. Да, больно, но уверен, что играя так же, мы сможем пройти.

Я не думаю, что они заслужили победу. Это была одна из лучших игр с точки зрения контроля. Если мы будем так играть во втором матче, у нас будет больше возможностей, я не думаю, что «Барселона» сможет настроить игру дома».

Поединок «Реал» – «Барселона» завершился со счетом 1:0 в пользу каталонской команды. Ответный матч состоится 5 апреля.

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Источник Marca
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