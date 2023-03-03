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Кубок Бельгии
Антверпен
02.03.2023 21:45 – FT 1 : 0
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Сен-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
03 марта 2023, 01:09 | Обновлено 03 марта 2023, 01:26
31
0

Антверпен по пенальти обыграл Сен-Жилуаз и вышел в финал Кубка Бельгии

В решающем матче турнира в Брюсселе сыграют Мехелен и Антверпен

03 марта 2023, 01:09 | Обновлено 03 марта 2023, 01:26
31
0
Антверпен по пенальти обыграл Сен-Жилуаз и вышел в финал Кубка Бельгии
ФК Антверпен

​2 марта определился второй финалист Кубка Бельгии.

Антверпен сумел отыграть фору в один мяч (0:1 в первой игре) и по пенальти взял верх над клубом Сен-Жилуаз (1:0, пен. 4:3)

Ранее в другом полуфинале Мехелен во второй раз обыграл Зюлте-Варегем (1:0).

В решающем матче турнира сыграют Мехелен и Антверпен, игра пройдет в Брюсселе 29 или 30 апреля.

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Ответный матч, 2 марта

Антверпен – Сен-Жилуаз – 1:0, пен. 4:3 (первый матч – 0:1)

Гол: Винсент Янссен, 55

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Кубок Бельгии по футболу Антверпен Сен-Жилуаз Мехелен Винсент Янссен
Источник Sport.ua
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