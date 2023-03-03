Антверпен по пенальти обыграл Сен-Жилуаз и вышел в финал Кубка Бельгии
В решающем матче турнира в Брюсселе сыграют Мехелен и Антверпен
2 марта определился второй финалист Кубка Бельгии.
Антверпен сумел отыграть фору в один мяч (0:1 в первой игре) и по пенальти взял верх над клубом Сен-Жилуаз (1:0, пен. 4:3)
Ранее в другом полуфинале Мехелен во второй раз обыграл Зюлте-Варегем (1:0).
В решающем матче турнира сыграют Мехелен и Антверпен, игра пройдет в Брюсселе 29 или 30 апреля.
Кубок Бельгии. 1/2 финала
Ответный матч, 2 марта
Антверпен – Сен-Жилуаз – 1:0, пен. 4:3 (первый матч – 0:1)
Гол: Винсент Янссен, 55
OP NAAR DE HEIZEL! 😍❤️🤍— Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 2, 2023
🔴 AGG: 1-1 | PEN: 4-3 🟡#RAFC #CrokyCup🏆 #ANTUSG #COYR pic.twitter.com/etGfhRbQdV
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