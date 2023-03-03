Фонсека дисквалифицирован на один матч в Лиге 1
Тренер «Лилля» понес наказание за свое поведение
Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека дисквалифицирован на один матч Лиги 1. Об этом официально сообщила Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).
Такое наказание экс-тренер «Шахтера» понес за свое поведение в матче против «Бреста» (24 февраля, победа 2:1).
В концовке матча Фонсека посчитал, что арбитр компенсировал ко второму тайму слишком много времени. Португалец вступил в конфликт с тренером «Бреста» Эриком Руа и увидел перед собой красную карточку.
В предстоящем матче против «Ланса» (3 марта) «Лиллем» будет руководить ассистент Фонсеки Тиагу Леал.
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