Фонсека дисквалифицирован на один матч в Лиге 1

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека дисквалифицирован на один матч Лиги 1. Об этом официально сообщила Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).

Такое наказание экс-тренер «Шахтера» понес за свое поведение в матче против «Бреста» (24 февраля, победа 2:1).

В концовке матча Фонсека посчитал, что арбитр компенсировал ко второму тайму слишком много времени. Португалец вступил в конфликт с тренером «Бреста» Эриком Руа и увидел перед собой красную карточку.

В предстоящем матче против «Ланса» (3 марта) «Лиллем» будет руководить ассистент Фонсеки Тиагу Леал.