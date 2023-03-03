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  4. Фонсека дисквалифицирован на один матч в Лиге 1
Франция
03 марта 2023, 00:07 |
159
0

Фонсека дисквалифицирован на один матч в Лиге 1

Тренер «Лилля» понес наказание за свое поведение

03 марта 2023, 00:07 |
159
0
Фонсека дисквалифицирован на один матч в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека дисквалифицирован на один матч Лиги 1. Об этом официально сообщила Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).

Такое наказание экс-тренер «Шахтера» понес за свое поведение в матче против «Бреста» (24 февраля, победа 2:1).

В концовке матча Фонсека посчитал, что арбитр компенсировал ко второму тайму слишком много времени. Португалец вступил в конфликт с тренером «Бреста» Эриком Руа и увидел перед собой красную карточку.

В предстоящем матче против «Ланса» (3 марта) «Лиллем» будет руководить ассистент Фонсеки Тиагу Леал.

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Паулу Фонсека Лилль Лига 1 Брест (Франция)
Источник Sport.ua
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