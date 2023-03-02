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  4. МАРКЕВИЧ: «Ванат похож на форварда. У нас нехватка качественных игроков»
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 23:23 | Обновлено 02 марта 2023, 23:35
851
3

МАРКЕВИЧ: «Ванат похож на форварда. У нас нехватка качественных игроков»

Украинский тренер поделился мнением о весенней части сезона УПЛ

02 марта 2023, 23:23 | Обновлено 02 марта 2023, 23:35
851
3
МАРКЕВИЧ: «Ванат похож на форварда. У нас нехватка качественных игроков»
ФК Рух. Мирон Маркевич

Украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о весенней части сезона УПЛ:

– Кто из игроков стал самым большим открытием и разочарованием?

– Я вижу, что ребята из Шахтера прогрессируют. Бондаренко, Судаков, Крыськив. В Динамо я надеюсь на Ваната. Он – что-то похожее на нападающего. Очень большая нехватка футболистов качественных.

Я не завидую сейчас нашим тренерам, страдающим кадровым дефицитом. Потребность в более или менее качественных футболистах. Они ездят из клуба в клуб, а толку никакого. Хочется видеть больше молодежи, которую бы тренеры рисковали ставить. Особенно в ни на что не претендующих командах. В основном там опытные футболисты, поменявшие по 5–6 команд, а толку никакого.

– На какую из команд следует обратить внимание весной?

– На Рух. Очень важно, чтобы молодежь гармонично интегрировалась в основной состав. Если большинство из них не будет играть, толку никакого не будет. Они должны быть в составе, чтобы своей игрой доказали, что они могут играть на том же уровне.

С точки зрения турнирной ситуации должен решать тренерский штаб, но хочется, чтобы пацаны скорее повзрослели. Я надеюсь на них.

- Молодежь Руха будет прогрессировать под руководством Кучука или нужно доверить первую команду Виталию Пономареву, который воспитывал их с детства?

– Это, наверное, не ко мне вопрос. Логика подсказывает, что молодежь нужно активно привлекать. Сейчас складывается ситуация, что нужно сохранить присутствие в УПЛ. Рискнет ли Кучук всех привлечь? Не знаю. Не все так просто.

– Чья тренерская работа импонирует больше всего?

– Наверное, Йовичевича, которому удалось провести серьезную работу с Шахтером. Полностью поменять состав, играть с более сильными командами на равных в Европе – это серьезный показатель, а остальные – то все такое.

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Источник Український футбол
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Maks Maks
Ота говоряща голова на фото уже навіть на чоловіка не дуже схожа
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Віталій Яценко
Назвати людину словами, що це щось... Доросла людина і абсолютно не вихована.
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