Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер без Мудрика? Пока что им удается»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от весенней части сезона УПЛ:

– «Шахтер» действительно так легко компенсирует отсутствие Мудрика, как можно было надеяться после первого матча с «Ренном»?

– Пока им это удается. Как оно будет дальше – увидим. Играли без Мудрика сейчас, прошли дальше. Надо смотреть вперед. Мудрик – это уже история. Нужно двигаться вперед.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Довбик сможет это сделать, если не будет травм. Сейчас его не было с АЭКом, уже команда плохо выглядела. Желаю ему здоровья, чтобы он поскорее восстановился и играл так, как в первом круге.

– Кто вылетит?

– Раны шансы у многих. Трудно сказать. «Львов» уже списали, а они поменяли практически весь состав.

– Закупка «Львова» поможет удержаться в УПЛ, учитывая сложную ситуацию?

– Возможно, это поможет, а если они поменяли шило на мыло, то оно не нужно.

– Кто будет разочарованием сезона?

– Я бы не хотел, чтобы вылетел «Металлист». Это для меня больной вопрос. Есть молодежь, хороший тренерский штаб. Я думаю, что они этого не допустят.