Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер без Мудрика? Пока что им удается»
Известный тренер – о весенней части УПЛ
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от весенней части сезона УПЛ:
– «Шахтер» действительно так легко компенсирует отсутствие Мудрика, как можно было надеяться после первого матча с «Ренном»?
– Пока им это удается. Как оно будет дальше – увидим. Играли без Мудрика сейчас, прошли дальше. Надо смотреть вперед. Мудрик – это уже история. Нужно двигаться вперед.
– Кто станет лучшим бомбардиром?
– Довбик сможет это сделать, если не будет травм. Сейчас его не было с АЭКом, уже команда плохо выглядела. Желаю ему здоровья, чтобы он поскорее восстановился и играл так, как в первом круге.
– Кто вылетит?
– Раны шансы у многих. Трудно сказать. «Львов» уже списали, а они поменяли практически весь состав.
– Закупка «Львова» поможет удержаться в УПЛ, учитывая сложную ситуацию?
– Возможно, это поможет, а если они поменяли шило на мыло, то оно не нужно.
– Кто будет разочарованием сезона?
– Я бы не хотел, чтобы вылетел «Металлист». Это для меня больной вопрос. Есть молодежь, хороший тренерский штаб. Я думаю, что они этого не допустят.
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