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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер без Мудрика? Пока что им удается»
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 21:53 |
531
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер без Мудрика? Пока что им удается»

Известный тренер – о весенней части УПЛ

02 марта 2023, 21:53 |
531
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер без Мудрика? Пока что им удается»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от весенней части сезона УПЛ:

– «Шахтер» действительно так легко компенсирует отсутствие Мудрика, как можно было надеяться после первого матча с «Ренном»?
– Пока им это удается. Как оно будет дальше – увидим. Играли без Мудрика сейчас, прошли дальше. Надо смотреть вперед. Мудрик – это уже история. Нужно двигаться вперед.

– Кто станет лучшим бомбардиром?
– Довбик сможет это сделать, если не будет травм. Сейчас его не было с АЭКом, уже команда плохо выглядела. Желаю ему здоровья, чтобы он поскорее восстановился и играл так, как в первом круге.

– Кто вылетит?
– Раны шансы у многих. Трудно сказать. «Львов» уже списали, а они поменяли практически весь состав.

– Закупка «Львова» поможет удержаться в УПЛ, учитывая сложную ситуацию?
– Возможно, это поможет, а если они поменяли шило на мыло, то оно не нужно.

– Кто будет разочарованием сезона?
– Я бы не хотел, чтобы вылетел «Металлист». Это для меня больной вопрос. Есть молодежь, хороший тренерский штаб. Я думаю, что они этого не допустят.

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Источник Український футбол
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Andr88
Маркевич становится конкурентом Леоненко  .через каждый час что-то выдает 
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