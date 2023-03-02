Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо будет трудно бороться за место в Лиге чемпионов»

Бывший наставник национальной команды Украины Мирон Маркевич поделился видением развития событий в чемпионате Украины.

– «Днепр-1» станет чемпионом, если нет – то почему?

– Основная проблема – скамейка запасных мала. Довбик выпал – и уже проблемы, а по ходу второго круга может еще кто-нибудь. Это основная проблема. Я вижу это так.

– Адаптация новичков будет играть определяющую роль?

– Вы правильно сказали об адаптации. Это не так просто. Хотелось, чтобы «Днепр-1» двигался вперед, как в первом круге. Будет тяжело им закрепиться на первом месте. «Динамо» и «Шахтер» не стоят на месте. Хотелось, чтобы была интрига до конца.

– «Динамо» может впервые со времен Блохина опуститься ниже зоны Лиги чемпионов?

– Ушли опытные футболисты. Есть школа, кого-то еще доберут. Надежда на то, что Луческу знает, как работать. Будет тяжело. Забарный и Цыганков являлись определяющими игроками. Трудно им будет бороться за место в ЛЧ, – сказал Маркевич.

Ранее Маркевич подверг критике назначение Руслана Ротаня на должность и.о. главного тренера сборной Украины.