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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо будет трудно бороться за место в Лиге чемпионов»
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 19:20 |
691
4

Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо будет трудно бороться за место в Лиге чемпионов»

Специалист уверен, что интрига в чемпионате будет до самого конца

02 марта 2023, 19:20 |
691
4
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо будет трудно бороться за место в Лиге чемпионов»
ФК Динамо Киев

Бывший наставник национальной команды Украины Мирон Маркевич поделился видением развития событий в чемпионате Украины.

– «Днепр-1» станет чемпионом, если нет – то почему?
– Основная проблема – скамейка запасных мала. Довбик выпал – и уже проблемы, а по ходу второго круга может еще кто-нибудь. Это основная проблема. Я вижу это так.

– Адаптация новичков будет играть определяющую роль?
– Вы правильно сказали об адаптации. Это не так просто. Хотелось, чтобы «Днепр-1» двигался вперед, как в первом круге. Будет тяжело им закрепиться на первом месте. «Динамо» и «Шахтер» не стоят на месте. Хотелось, чтобы была интрига до конца.

– «Динамо» может впервые со времен Блохина опуститься ниже зоны Лиги чемпионов?
– Ушли опытные футболисты. Есть школа, кого-то еще доберут. Надежда на то, что Луческу знает, как работать. Будет тяжело. Забарный и Цыганков являлись определяющими игроками. Трудно им будет бороться за место в ЛЧ, – сказал Маркевич.

Ранее Маркевич подверг критике назначение Руслана Ротаня на должность и.о. главного тренера сборной Украины.

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Мирон Маркевич Днепр-1 Динамо Киев Украинская Премьер-лига Мирча Луческу
Источник Український футбол
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Andr88
Проблема в том что у нас нет места в лиге чемпионов и нужно проходить квалификацию 
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+5
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Springfield
Интрига будет, но Шахтёр лучше всех упакован. Хотя, как всегда, обязательно проиграет кому то из середняков. То же будет и с Днепр-1,  и Динамо. Главное выигрывать у аутсайдеров.)
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+1
Andr88
При том составе когда играл Забарный Цыганков и то не смогли пройти квалификацию .еле проползли Фенербахче а Бенфика это вообще космос .А в том составе что сейчас у Динамо и первый этап не пройдут 
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+1
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