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  4. МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 16:51 |
3392
6

МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»

Специалист считает, что это неправильное решение

02 марта 2023, 16:51 |
3392
6
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
УАФ. Руслан Ротань

Бывший наставник национальной команды Украины Мирон Маркевич подверг критике назначение Руслана Ротаня на должность и.о. главного тренера сборной Украины.

– Ротань сможет быть успешным на трех должностях одновременно?
– Я не думаю, что Ротаню нужно было принимать национальную сборную. Надо заниматься молодежкой серьезно. Я считаю, что это основное для нас соревнование. Мы никогда не играли на Олимпиаде, давно не попадали в финальную часть Евро U-21. В «Александрии» тоже люди на что-то рассчитывают.

Не знаю всех обстоятельств, меня это не интересует. Это неправильно вообще, ни в каком смысле. Я понимаю, что он парень добросовестный. Не нужно было ему это предлагать», – сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич Руслан Ротань сборная Украины по футболу
Источник Український футбол
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Kh75
смысл как в фильме: "на его месте должен был быть я"
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Ярослав 999
Старий пердун на щось розраховував!
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Andr88
Це зрозуміло адже Маркевич без роботи а в Ротаня аж дві
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Zdolaemo
Деду походу интернет только включили , странно что он так долго молчал  ну или это уже не смешно со стороны журналистов троллить пожилого человека самым больным вопросом его жизни ! у него там скоро рассаду высаживать , а вы его тут вопросами про какой то футбол дергаете ! 
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