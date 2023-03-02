МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
Специалист считает, что это неправильное решение
Бывший наставник национальной команды Украины Мирон Маркевич подверг критике назначение Руслана Ротаня на должность и.о. главного тренера сборной Украины.
– Ротань сможет быть успешным на трех должностях одновременно?
– Я не думаю, что Ротаню нужно было принимать национальную сборную. Надо заниматься молодежкой серьезно. Я считаю, что это основное для нас соревнование. Мы никогда не играли на Олимпиаде, давно не попадали в финальную часть Евро U-21. В «Александрии» тоже люди на что-то рассчитывают.
Не знаю всех обстоятельств, меня это не интересует. Это неправильно вообще, ни в каком смысле. Я понимаю, что он парень добросовестный. Не нужно было ему это предлагать», – сказал Маркевич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия Лунина записала шуточное видео
Лидер АПЛ одержал уверенную победу, Зинченко сделал ассист