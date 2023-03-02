МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»

Бывший наставник национальной команды Украины Мирон Маркевич подверг критике назначение Руслана Ротаня на должность и.о. главного тренера сборной Украины.

– Ротань сможет быть успешным на трех должностях одновременно?

– Я не думаю, что Ротаню нужно было принимать национальную сборную. Надо заниматься молодежкой серьезно. Я считаю, что это основное для нас соревнование. Мы никогда не играли на Олимпиаде, давно не попадали в финальную часть Евро U-21. В «Александрии» тоже люди на что-то рассчитывают.

Не знаю всех обстоятельств, меня это не интересует. Это неправильно вообще, ни в каком смысле. Я понимаю, что он парень добросовестный. Не нужно было ему это предлагать», – сказал Маркевич.