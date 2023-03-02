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  4. НИКОЛИШИН: «Металлист – это команда с большими амбициями и желанием»
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 21:43 | Обновлено 02 марта 2023, 21:52
299
0

НИКОЛИШИН: «Металлист – это команда с большими амбициями и желанием»

Новичок «Металлиста» рассказал о впечатлениях от пребывания в клубе

02 марта 2023, 21:43 | Обновлено 02 марта 2023, 21:52
299
0
НИКОЛИШИН: «Металлист – это команда с большими амбициями и желанием»
ФК Металлист. Александр Николишин (справа)

Новичок «Металлиста» Александр Николишин рассказал о впечатлениях от пребывания в клубе из Харькова.

– Александр, добро пожаловать в «Металлист». Какие твои первые впечатления от пребывания в нашем клубе?

– Спасибо, впечатления положительные, счастлив попасть в такую команду, как «Металлист». Это команда с большими амбициями и желанием. Это сразу чувствуешь, как только попадаешь в команду.

– Что скажешь об атмосфере в коллективе?

– Атмосфера в коллективе положительная и по-хорошему рабочая. Все ребята уже соскучились по официальным матчам и много работают, чтобы подойти к предстоящей игре с «Рухом» в наилучших кондициях.

– На сборах ты играл как в центре обороны, так и на левом фланге. Какая позиция тебе ближе?

– Я могу сыграть как на фланге, так и в центре обороны, но ближе мне все же позиция центрбека. Я себя более комфортно чувствую именно в этом амплуа.

– Чего ожидаешь от выступлений в «Металлисте»?

– От себя ожидаю качественного прогресса в составе «Металлиста», ведь это будет новый, интересный опыт. А от всей нашей команды – побед в каждом матче!

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Источник ФК Металлист
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