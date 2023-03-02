НИКОЛИШИН: «Металлист – это команда с большими амбициями и желанием»
Новичок «Металлиста» рассказал о впечатлениях от пребывания в клубе
Новичок «Металлиста» Александр Николишин рассказал о впечатлениях от пребывания в клубе из Харькова.
– Александр, добро пожаловать в «Металлист». Какие твои первые впечатления от пребывания в нашем клубе?
– Спасибо, впечатления положительные, счастлив попасть в такую команду, как «Металлист». Это команда с большими амбициями и желанием. Это сразу чувствуешь, как только попадаешь в команду.
– Что скажешь об атмосфере в коллективе?
– Атмосфера в коллективе положительная и по-хорошему рабочая. Все ребята уже соскучились по официальным матчам и много работают, чтобы подойти к предстоящей игре с «Рухом» в наилучших кондициях.
– На сборах ты играл как в центре обороны, так и на левом фланге. Какая позиция тебе ближе?
– Я могу сыграть как на фланге, так и в центре обороны, но ближе мне все же позиция центрбека. Я себя более комфортно чувствую именно в этом амплуа.
– Чего ожидаешь от выступлений в «Металлисте»?
– От себя ожидаю качественного прогресса в составе «Металлиста», ведь это будет новый, интересный опыт. А от всей нашей команды – побед в каждом матче!
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