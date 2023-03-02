ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал 18-летнего воспитанника Динамо

Украинский защитник Александр Николишин стал игроком харьковского «Металлиста».

Сезон 2021/22 Александр начал в «Днепре-1» и выступал в составе юношеской команды. А уже в текущем сезоне Николишин дебютировал во взрослом футболе. 18-летний футболист сыграл шесть матчей за «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) в Первой лиге чемпионата Украины.

Сообщается, что в январе Николишин прибыл на просмотр в «Металлист» и провел с желто-синими весь учебно-тренировочный сбор в Турции. По итогам сбора заключил контракт с харьковским клубом.

В «Металлисте» Александр Николишин, являющийся воспитанником киевского «Динамо», будет выступать под 5-м номером.

Ранее еще один воспитанник «Динамо» подписал контракт с «Металлистом».