Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал 18-летнего воспитанника Динамо
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 17:59 | Обновлено 02 марта 2023, 18:28
703
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал 18-летнего воспитанника Динамо

Александр Николишин будет защищать цвета харьковского клуба

02 марта 2023, 17:59 | Обновлено 02 марта 2023, 18:28
703
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал 18-летнего воспитанника Динамо
ФК Металлист. Александр Николишин

Украинский защитник Александр Николишин стал игроком харьковского «Металлиста».

Сезон 2021/22 Александр начал в «Днепре-1» и выступал в составе юношеской команды. А уже в текущем сезоне Николишин дебютировал во взрослом футболе. 18-летний футболист сыграл шесть матчей за «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) в Первой лиге чемпионата Украины.

Сообщается, что в январе Николишин прибыл на просмотр в «Металлист» и провел с желто-синими весь учебно-тренировочный сбор в Турции. По итогам сбора заключил контракт с харьковским клубом.

В «Металлисте» Александр Николишин, являющийся воспитанником киевского «Динамо», будет выступать под 5-м номером.

Ранее еще один воспитанник «Динамо» подписал контракт с «Металлистом».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил о возвращении Авагимяна
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 19-летнего защитника Шахтера
Стало известно, почему Рамирес досрочно вернулся в Динамо из аренды
Александр Николишин Динамо Киев трансферы Металлист Харьков трансферы УПЛ
Источник ФК Металлист
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
Футбол | 01 марта 2023, 23:43 7
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон

Лидер АПЛ одержал уверенную победу, Зинченко сделал ассист

Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
Футбол | 02 марта 2023, 17:10 4
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»

Специалист уверен, что Александр делает очень много для команды

Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
Футбол | 02.03.2023, 17:50
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани
Футбол | 01.03.2023, 21:24
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Футбол | 02.03.2023, 02:53
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
02.03.2023, 13:06 15
Футбол
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
02.03.2023, 11:25
Футбол
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
01.03.2023, 12:45
Биатлон
Мудрик и Челси: пока что провально
Мудрик и Челси: пока что провально
01.03.2023, 12:49 72
Футбол
Украина нанесла разгром армии рф в крупнейшей танковой битве за Угледар
Украина нанесла разгром армии рф в крупнейшей танковой битве за Угледар
01.03.2023, 20:34 8
Война
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
01.03.2023, 11:07 16
Биатлон
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
02.03.2023, 13:55 4
Футбол
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
01.03.2023, 14:56 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности