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02 марта 2023, 17:50 |
1706
0

Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство

Ярмоленко не играл

02 марта 2023, 17:50 |
1706
0
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
ФК Аль-Айн

В матче чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» под руководством украинского наставника Сергея Реброва обыграл аутсайдера «Дибба Аль-Фуджейра» со счетом 3:0.

Несмотря на проблемы на старте сезона, сейчас действующий чемпион впервые за долгое время снова стал лидером первенства, опережая ближайшего конкурента на 1 пункт.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко пропустил матч из-за травмы.

Чемпионат ОАЭ. 18-й тур

Аль-Айн - Дибба Аль-Фуджейра 3:0
Голы: Лаба, 29, Рахими, 61, Сантос, 81

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Аль-Айн Сергей Ребров Андрей Ярмоленко чемпионат ОАЭ по футболу
Источник Sport.ua
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