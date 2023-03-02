Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство

В матче чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» под руководством украинского наставника Сергея Реброва обыграл аутсайдера «Дибба Аль-Фуджейра» со счетом 3:0.

Несмотря на проблемы на старте сезона, сейчас действующий чемпион впервые за долгое время снова стал лидером первенства, опережая ближайшего конкурента на 1 пункт.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко пропустил матч из-за травмы.

Чемпионат ОАЭ. 18-й тур

Аль-Айн - Дибба Аль-Фуджейра 3:0

Голы: Лаба, 29, Рахими, 61, Сантос, 81