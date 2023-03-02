Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»

Английский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган отметил игру украинца Александра Зинченко, который стал одним из лучших в матче с «Эвертоном» (4:0).

«Для меня Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором. Гвардиола сказал, что он не отвечал его требованиям. Тепловая карта Зинченко прошлым вечером была безумной (на фото ниже - прим.). Этот парень должен быть левым защитником, а он находился буквально повсюду.

Моими аргументами в последние 18 лет было то, что в команде было очень много слабых звеньев. Были пробелы в стартовом составе, которых я сейчас не вижу. Только смесь молодежи и опыта, игроков, которые сейчас имеют правильное отношение», – сказал Морган.

Зинченко в этом сезоне сыграл 18 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.