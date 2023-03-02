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  4. Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
Англия
02 марта 2023, 17:10 |
2775
4

Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»

Специалист уверен, что Александр делает очень много для команды

02 марта 2023, 17:10 |
2775
4
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган отметил игру украинца Александра Зинченко, который стал одним из лучших в матче с «Эвертоном» (4:0).

«Для меня Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором. Гвардиола сказал, что он не отвечал его требованиям. Тепловая карта Зинченко прошлым вечером была безумной (на фото ниже - прим.). Этот парень должен быть левым защитником, а он находился буквально повсюду.

Моими аргументами в последние 18 лет было то, что в команде было очень много слабых звеньев. Были пробелы в стартовом составе, которых я сейчас не вижу. Только смесь молодежи и опыта, игроков, которые сейчас имеют правильное отношение», – сказал Морган.

Зинченко в этом сезоне сыграл 18 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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Пирс Морган Английская Премьер-лига Александр Зинченко Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Арсенал - Эвертон
Источник talkSPORT
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Комментарии 4
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Am
 А Холланд то взагалі непомітна пляма яка невідомо що робить на полі
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+2
Юрий Бойко
Не звертайте увагу, до Пірса Моргана в Англії ставлення гірше, ніж у нас до Леоненка та Морозова. Зіна молодець, але в АПЛ є кілька десятків хлопців, які як мінімум не гірше 
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+1
Octopus
Новый поток бессмысленной лести и похвалы. А вот игроки Арсенала и Артета не особо праздновали победу над аутсайдером, потому что Ман Сити им показал куда надо стремиться.
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+1
Andr88
Зинченко игрок сезона в АПЛ Мудрик это неудача сезона АПЛ
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0
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