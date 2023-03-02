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Лига чемпионов
02 марта 2023, 15:51 | Обновлено 02 марта 2023, 16:05
175
0

Бенжамен ПАВАР: «Нам нужно сыграть в свой футбол»

Защитник «Баварии» – о предстоящем ответном матче с ПСЖ

02 марта 2023, 15:51 | Обновлено 02 марта 2023, 16:05
175
0
Бенжамен ПАВАР: «Нам нужно сыграть в свой футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемппионов против французского ПСЖ.

«Верю в своих партнеров. Было очень важно сперва победить в Париже. По крайне мере, сейчас у нас есть преимущество в один гол перед ответной встречей. Килиан Мбаппе – великий игрок мирового уровня, вы могли убедиться в этом на прошлых выходных, когда ПСЖ играл с «Марселем». Он невероятно быстр и опасен в чужой штрафной. Нам нужно сыграть в свой футбол. Тогда все карты будут в наших руках», - сказал Павар.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы на выезде обыграли парижан (1:0). Ответная игра пройдет в Германии 8 марта.

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Бенжамен Павар Бавария ПСЖ Лига чемпионов
Источник Sport Bild
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