Бенжамен ПАВАР: «Нам нужно сыграть в свой футбол»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемппионов против французского ПСЖ.

«Верю в своих партнеров. Было очень важно сперва победить в Париже. По крайне мере, сейчас у нас есть преимущество в один гол перед ответной встречей. Килиан Мбаппе – великий игрок мирового уровня, вы могли убедиться в этом на прошлых выходных, когда ПСЖ играл с «Марселем». Он невероятно быстр и опасен в чужой штрафной. Нам нужно сыграть в свой футбол. Тогда все карты будут в наших руках», - сказал Павар.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы на выезде обыграли парижан (1:0). Ответная игра пройдет в Германии 8 марта.