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  4. ВИДЕО. Пушка страшная! Удар Малиновского со штрафного нашел перекладину
Франция
02 марта 2023, 15:02 |
1004
1

ВИДЕО. Пушка страшная! Удар Малиновского со штрафного нашел перекладину

Украинец мог увеличивать преимущество «Марселя» против «Анси», но в итоге команда проиграла

02 марта 2023, 15:02 |
1004
1
ВИДЕО. Пушка страшная! Удар Малиновского со штрафного нашел перекладину
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В среду, 1 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Франции по футболу между «Марселем» и «Анси». Основное время игры завершилось со счетом 2:2, но по пенальти «бело-голубые» уступили 6:7 и вылетели с Кубка.

На 41-й минуте поединка, при счете 1:0 в пользу «Марселя», «провансальцы» заработали штрафной. К мячу подошел украинский футболист Руслан Малиновский и мощным, но точным ударом с закруткой отправил мяч в сторону ворот.

Однако шедевра не получилось. Мяч преступным образом попал в перекладину.

В итоге вместо счета 2:0 команда украинца вскоре получила 1:2 в пользу соперника. Затем на 90+6 хозяева все-таки спаслись, но, как уже было сказано выше, не смогли пройти дальше, так как проиграли в серии пенальти.

ВИДЕО. Пушка страшная! Удар Малиновского со штрафного нашел перекладину

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Анси Руслан Малиновский Марсель Кубок Франции по футболу видео
Источник Twitter
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Сергей Долина
Пушка, це звичайно не мало, але все ж...
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