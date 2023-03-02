В среду, 1 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Франции по футболу между «Марселем» и «Анси». Основное время игры завершилось со счетом 2:2, но по пенальти «бело-голубые» уступили 6:7 и вылетели с Кубка.

На 41-й минуте поединка, при счете 1:0 в пользу «Марселя», «провансальцы» заработали штрафной. К мячу подошел украинский футболист Руслан Малиновский и мощным, но точным ударом с закруткой отправил мяч в сторону ворот.

Однако шедевра не получилось. Мяч преступным образом попал в перекладину.

В итоге вместо счета 2:0 команда украинца вскоре получила 1:2 в пользу соперника. Затем на 90+6 хозяева все-таки спаслись, но, как уже было сказано выше, не смогли пройти дальше, так как проиграли в серии пенальти.

ВИДЕО. Пушка страшная! Удар Малиновского со штрафного нашел перекладину