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  4. ПОВОРОЗНЮК: «Мама не отпустила меня в спортивную школу в Донецк»
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 14:41 | Обновлено 02 марта 2023, 14:44
582
2

ПОВОРОЗНЮК: «Мама не отпустила меня в спортивную школу в Донецк»

Президент «Ингульца» рассказал, почему не стал футболистом

02 марта 2023, 14:41 | Обновлено 02 марта 2023, 14:44
582
2
ПОВОРОЗНЮК: «Мама не отпустила меня в спортивную школу в Донецк»
YouTube. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, что мог стать футболистом.

«У меня нет личных достижений в футболе. Когда я занимался футболом, у меня не было таких условий, которые есть сейчас. Когда я был в третьем классе, мы всей деревней собирали металлолом, чтобы купить один кожаный мяч на школу. Я его берег, чтобы где-то не поцарапать, не пробить. Когда мы его пробили, пришлось вырезать этот кубик, вставлять камеру, зашивать. Как бы у меня тогда были те условия для занятия футбол, которые есть сейчас, я бы точно где-то играл.

А так у меня не получилось стать футболистом. Хотя, когда я пошел учиться в техникум в Кривом Роге, я от техникума играл за севгоковский «Авангард». Тренеры увидели, что из меня может выйти футболист, но я не смог, потому что мать меня не отпустила в спортивную школу. Ей сказали, что меня перевели из Кривого Рога в Донецк, где буду жить и тренироваться с уклоном на футбол. Она думала, что Донецк – это Африка.

Она 44 года проделала дояркой и, по-видимому, плохо знала географию. Думала, что Донецк – это Африка и сказала, что я никуда не поеду. Она меня никуда не отпустила. У меня не получилось стать футболистом, а любовь к футболу не исчезла. Поэтому я решил развивать себя как президент футбольного клуба, вкладывая деньги в футбол», - сказал Поворознюк.

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Александр Поворознюк Ингулец
Источник YouTube
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Це не погане знання географіі. Це провидство. Мама вже тоді бачила, де буде Донецьк. Вона так і казала Поворознюку:" Іди ти в Африку".
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