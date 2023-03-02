Президент Баварии: «Абсолютно уверен в своей команде перед матчем с ПСЖ»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемппионов против французского ПСЖ.

«Наша команда уже показала, в том числе и в Париже, что она в полном порядке. И игроки покажут это снова. Я абсолютно уверен в своей команде перед матчем с ПСЖ. Мы всегда знали, что у нас суперкоманда. Игроки просто должны показывать это на поле», - сказал Хайнер.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы на выезде обыграли парижан (1:0). Ответная игра пройдет в Германии 8 марта.