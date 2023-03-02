Новичок Вереса: «Всю жизнь шел к выступлениям в УПЛ»

22-летний форвард «Вереса» Владислав Тишининов, который подписал трехлетний контракт с ровенским клубом, рассказал о своем участии в «народном отборе».

– Что почувствовал, когда узнал, что с тобой подписывают контракт? Какие эмоции?

– Я был доволен. Это Украинская Премьер-лига. Я всю жизнь шел к этому.

– Полтора месяца назад ты приехал на «народный отбор». Верил ли тогда, что все произойдет именно так?

– Да. Конечно.

– О чем думал эти полтора месяца? Когда не знал, подпишут ли тебя?

– Все бросить не хотелось. Трудно было. Потому что работаешь, тренируешься, а тебе ничего не говорят. Психологически было тяжело.

– Вспомни первый день народного отбора. Что тогда ощущал?

– Ничего особенного. Мы потренировались, потом сыграли. Я посмотрел на других и понял, что пройду в финал. По игре увидел, что я сильнее других. Вот насчет финала – не знал, как все будет. Но я просто спокойно делал то, что умею.

– Ты дебютировал за «Верес» в матче против «Пюника» на сборах в Турции. Как это было?

– Был мандраж. Волновался. Был расстроен после игры. Знал, что сыграл не на своем уровне.

– Какой результат второй части сезона ты будешь считать успешным?

– Три-четыре матча в старте весной – это будет успехом. Буду стараться, тренироваться. Все зависит от меня и от тренера.