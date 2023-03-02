Новичок Вереса: «Всю жизнь шел к выступлениям в УПЛ»
Владислав Тишининов – о новом вызове
22-летний форвард «Вереса» Владислав Тишининов, который подписал трехлетний контракт с ровенским клубом, рассказал о своем участии в «народном отборе».
– Что почувствовал, когда узнал, что с тобой подписывают контракт? Какие эмоции?
– Я был доволен. Это Украинская Премьер-лига. Я всю жизнь шел к этому.
– Полтора месяца назад ты приехал на «народный отбор». Верил ли тогда, что все произойдет именно так?
– Да. Конечно.
– О чем думал эти полтора месяца? Когда не знал, подпишут ли тебя?
– Все бросить не хотелось. Трудно было. Потому что работаешь, тренируешься, а тебе ничего не говорят. Психологически было тяжело.
– Вспомни первый день народного отбора. Что тогда ощущал?
– Ничего особенного. Мы потренировались, потом сыграли. Я посмотрел на других и понял, что пройду в финал. По игре увидел, что я сильнее других. Вот насчет финала – не знал, как все будет. Но я просто спокойно делал то, что умею.
– Ты дебютировал за «Верес» в матче против «Пюника» на сборах в Турции. Как это было?
– Был мандраж. Волновался. Был расстроен после игры. Знал, что сыграл не на своем уровне.
– Какой результат второй части сезона ты будешь считать успешным?
– Три-четыре матча в старте весной – это будет успехом. Буду стараться, тренироваться. Все зависит от меня и от тренера.
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