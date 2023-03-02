Англия02 марта 2023, 14:06 | Обновлено 02 марта 2023, 14:09
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Скоро дебют? Забарный вернулся к тренировкам в общей группе Борнмута
Украинец еще восстанавливается после травмы
02 марта 2023, 14:06 | Обновлено 02 марта 2023, 14:09
543
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Украинский центральный защитник английского футбольного клуба «Борнмут» Илья Забарный вернулся к тренировкам в общей группе команды.
Забарный пока проводит занятия в облегченном режиме, поскольку его полноценное восстановление еще не завершено. Илья Забарный выбыл из-за травмы стопы до апреля и не сможет помочь «Борнмуту» в ближайших матчах.
Ранее тренер «Борнмута» Гари О'Нил рассказал, когда Забарный сможет дебютировать в Англии.
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