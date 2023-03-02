Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скоро дебют? Забарный вернулся к тренировкам в общей группе Борнмута
Англия
02 марта 2023, 14:06 | Обновлено 02 марта 2023, 14:09
543
0

Скоро дебют? Забарный вернулся к тренировкам в общей группе Борнмута

Украинец еще восстанавливается после травмы

02 марта 2023, 14:06 | Обновлено 02 марта 2023, 14:09
543
0
Скоро дебют? Забарный вернулся к тренировкам в общей группе Борнмута
ФК Борнмут. Илья Забарный

Украинский центральный защитник английского футбольного клуба «Борнмут» Илья Забарный вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Забарный пока проводит занятия в облегченном режиме, поскольку его полноценное восстановление еще не завершено. Илья Забарный выбыл из-за травмы стопы до апреля и не сможет помочь «Борнмуту» в ближайших матчах.

Ранее тренер «Борнмута» Гари О'Нил рассказал, когда Забарный сможет дебютировать в Англии.

По теме:
Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фати готов сыграть против Реала
Стало известно, когда Довбик вернется на поле
тренировка травма травма лодыжки Илья Забарный Борнмут
Источник ФК Борнмут
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Пушка страшная! Удар Малиновского со штрафного нашел перекладину
Футбол | 02 марта 2023, 15:02 1
ВИДЕО. Пушка страшная! Удар Малиновского со штрафного нашел перекладину
ВИДЕО. Пушка страшная! Удар Малиновского со штрафного нашел перекладину

Украинец мог увеличивать преимущество «Марселя» против «Анси», но в итоге команда проиграла

Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Футбол | 02 марта 2023, 02:53 4
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»

Украинец помог своей команде разгромить «Эвертон»

19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
Футбол | 02.03.2023, 11:25
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Футбол | 02.03.2023, 13:06
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Никиту Бурду в Зарю
Футбол | 01.03.2023, 19:15
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Никиту Бурду в Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Никиту Бурду в Зарю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
01.03.2023, 12:45
Биатлон
Отбор несбывшихся надежд, или Почему сборная проиграла квалификацию ЧМ
Отбор несбывшихся надежд, или Почему сборная проиграла квалификацию ЧМ
28.02.2023, 09:00 8
Баскетбол
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
28.02.2023, 12:56 21
Футбол
ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?
ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?
28.02.2023, 19:40 1
Теннис
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
28.02.2023, 14:45 7
Футбол
ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
28.02.2023, 15:53 13
Футбол
«У россии их больше». Буданов рассказал о сложной ситуации с пленными
«У россии их больше». Буданов рассказал о сложной ситуации с пленными
28.02.2023, 12:50 8
Война
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
01.03.2023, 07:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности