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Англия
25 февраля 2023, 13:42 | Обновлено 25 февраля 2023, 13:53
1989
3

Тренер Борнмута рассказал, когда Забарный восстановится после травмы

Восстановительный процесс может затянуться до четырех недель

25 февраля 2023, 13:42 | Обновлено 25 февраля 2023, 13:53
1989
3
Тренер Борнмута рассказал, когда Забарный восстановится после травмы
ФК Борнмут. Илья Забарный

20-летний украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный может дебютировать за английский клуб в марте. Об этом рассказал главный тренер команды Гари О’Нил.

«Я не знаю точных терминов, но я думаю, что это будет где-то между двумя и четырьмя неделями. Он не сыграет на этой неделе с «Манчестер Сити», и вряд ли он примет участие в матче с «Арсеналом» (4 марта – прим.), но после этого я надеюсь, что он будет в форме и доступен.

Но все же вы понимаете, при травмах есть вещи, с которыми следует быть внимательными. Надеюсь, все пройдет очень гладко, и он скорее вернется в общую группу.

Я знаю, что он пытается и действительно хочет дебютировать. Когда он наберет форму, мы можем привлечь его», - заявил О'Нил.

Напомним, Забарный перешел в «Борнмут» из «Динамо» Киев в январе текущего года за 27 миллионов евро, но так пока и не сыграл ни одного матча за свою новую команду. О травме защитника сборной Украины стало известно 11 февраля.

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травма Борнмут Илья Забарный Гари О'Нил
Источник Twitter
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Гоча Молча
Очень хорошо если он в чемпионшип уже сыграет 
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Remark
Запасной, твой выход! Объясни им недалёким когда же все таки действительно восстановится и выйдет на поле Забарный.
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